"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"

С 31 января украинцы начнут получать первые приглашения на участие в программе "Скрининг здоровья 40+". Сообщения будут поступать в приложении "Дія" - первыми их получат люди в возрасте от 40 лет, которые родились 1 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.
Приглашение присылают через 30 дней после дня рождения.
Например, если человеку уже исполнилось 40 лет и он родился 2 января, сообщение в приложении "Дія" придет 1 февраля.
Для участия в программе необходимо:
Сейчас более 800 медицинских учреждений по всей Украине готовы предоставлять услугу "Скрининг здоровья 40+".
Ознакомиться с перечнем медицинских учреждений или найти ближайшее заведение можно на специальном сайте программы: https: //screening.moz.gov.ua
"Скрининг здоровья 40+" - это национальная программа раннего выявления хронических заболеваний.
Базовые обследования помогают:
Программа является бесплатной для пациентов и полностью покрывается государством. Средства, поступающие на "Дія.Картку", можно использовать только для оплаты медицинских обследований в рамках программы.
Напомним, украинцы могут присоединиться к национальной программе "Скрининг здоровья 40+" через приложение "Дія" и получить выплату на "Дія.Карту" ПриватБанка. Размер помощи составляет 2000 гривен, а средства зачисляются на карту в течение семи дней после ее активации.
