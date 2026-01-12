UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Скринінг здоров’я 40+: які обстеження українці можуть пройти безкоштовно

Програма "Скринінг здоров'я 40+" включає низку аналізів, тестів та обстежень (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

З 2026 року почала діяти програма "Скринінг здоров’я 40+" - комплекс профілактичних обстежень для людей віком від 40 років. Саме в цьому віці зростають ризики серцево-судинних захворювань і діабету, які часто розвиваються без явних симптомів.

РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров'я розповідає, які обстеження входять у програму "Скринінг здоров'я 40+".

Кому і навіщо треба проходити скринінг здоров'я

Програму створили на основі рекомендацій доказової медицини - її мета виявляти небезпечні зміни в організмі ще до появи ускладнень.

Скринінг призначений для людей від 40 років, навіть якщо вони почуваються добре і не мають скарг. Обстеження допомагає виявити:

  • ризики інфаркту та інсульту
  • порушення обміну речовин
  • початкові прояви діабету
  • проблеми з нирками та серцем

Як підготуватися

Спеціальної підготовки не потрібно. Лише за 30 хвилин до обстеження рекомендують:

  • уникати інтенсивної ходьби
  • не курити
  • не вживати каву, чай та інші напої з кофеїном

Тривалість скринінгу - 60-90 хвилин, залежно від обсягу процедур.

Огляд у лікаря

Під час візиту лікар проводить базові фізикальні обстеження:

  • двічі вимірює артеріальний тиск для раннього виявлення гіпертонії
  • визначає частоту та ритм пульсу для виявлення аритмій
  • вимірює зріст, вагу, окружність талії та розраховує індекс маси тіла

Ці показники дозволяють оцінити ризики ожиріння, діабету та серцево-судинних хвороб.

За необхідності можуть призначити домашній або добовий моніторинг тиску.

Фактори ризику

Лікар також проводить опитування щодо способу життя та спадковості, зокрема:

  • куріння
  • вживання алкоголю
  • рівня фізичної активності
  • сімейного анамнезу

Окремо з’ясовують наявність симптомів, які можуть свідчити про ранні прояви хвороб.

Аналізи та тести

У межах програми виконують ключові лабораторні дослідження:

  • ліпідограма - оцінка ризику атеросклерозу
  • глікований гемоглобін (HbA1c) - виявлення предіабету та діабету

За показаннями додатково перевіряють:

  • електроліти крові (натрій, калій)
  • креатинін та eGFR - оцінка функції нирок
  • альбумін/креатинін у сечі - раннє виявлення уражень нирок

Результати аналізів надходять протягом 72 годин після обстеження.

У разі виявлення високих ризиків лікар формує електронне направлення до профільного спеціаліста.

Персональний план здоров’я

Після завершення всіх етапів пацієнт отримує індивідуальні рекомендації щодо:

  • харчування
  • фізичної активності
  • контролю стресу
  • відмови від куріння й алкоголю
  • зниження маси тіла

Такий план допомагає не просто знайти проблему, а реально зменшити ризики серйозних захворювань.

Читайте також про те, що українці можуть підключитися до національної програми "Скринінг здоров’я 40+" через "Дію" та отримати кошти на "Дія.Картку" ПриватБанку. Сума виплати - 2000 гривень, їх нарахують на картку протягом 7 днів після активації.

Раніше ми писали про те, як діятиме програма "Скринінг здоров'я 40+", хто може розраховувати на цю підтримку, які обстеження будуть безкоштовними та як програма працюватиме у селах та прифронтових територіях.

