Скринінг здоров’я 40+: які обстеження українці можуть пройти безкоштовно

Кому і навіщо треба проходити скринінг здоров'я

Програму створили на основі рекомендацій доказової медицини - її мета виявляти небезпечні зміни в організмі ще до появи ускладнень.

Скринінг призначений для людей від 40 років, навіть якщо вони почуваються добре і не мають скарг. Обстеження допомагає виявити:

ризики інфаркту та інсульту

порушення обміну речовин

початкові прояви діабету

проблеми з нирками та серцем

Як підготуватися

Спеціальної підготовки не потрібно. Лише за 30 хвилин до обстеження рекомендують:

уникати інтенсивної ходьби

не курити

не вживати каву, чай та інші напої з кофеїном

Тривалість скринінгу - 60-90 хвилин, залежно від обсягу процедур.

Огляд у лікаря

Під час візиту лікар проводить базові фізикальні обстеження:

двічі вимірює артеріальний тиск для раннього виявлення гіпертонії

визначає частоту та ритм пульсу для виявлення аритмій

вимірює зріст, вагу, окружність талії та розраховує індекс маси тіла

Ці показники дозволяють оцінити ризики ожиріння, діабету та серцево-судинних хвороб.

За необхідності можуть призначити домашній або добовий моніторинг тиску.

Фактори ризику

Лікар також проводить опитування щодо способу життя та спадковості, зокрема:

куріння

вживання алкоголю

рівня фізичної активності

сімейного анамнезу

Окремо з’ясовують наявність симптомів, які можуть свідчити про ранні прояви хвороб.

Аналізи та тести

У межах програми виконують ключові лабораторні дослідження:

ліпідограма - оцінка ризику атеросклерозу

глікований гемоглобін (HbA1c) - виявлення предіабету та діабету

За показаннями додатково перевіряють:

електроліти крові (натрій, калій)

креатинін та eGFR - оцінка функції нирок

альбумін/креатинін у сечі - раннє виявлення уражень нирок

Результати аналізів надходять протягом 72 годин після обстеження.

У разі виявлення високих ризиків лікар формує електронне направлення до профільного спеціаліста.

Персональний план здоров’я

Після завершення всіх етапів пацієнт отримує індивідуальні рекомендації щодо:

харчування

фізичної активності

контролю стресу

відмови від куріння й алкоголю

зниження маси тіла

Такий план допомагає не просто знайти проблему, а реально зменшити ризики серйозних захворювань.