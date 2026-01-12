Скринінг здоров’я 40+: які обстеження українці можуть пройти безкоштовно

З 2026 року почала діяти програма "Скринінг здоров’я 40+" - комплекс профілактичних обстежень для людей віком від 40 років. Саме в цьому віці зростають ризики серцево-судинних захворювань і діабету, які часто розвиваються без явних симптомів.
РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров'я розповідає, які обстеження входять у програму "Скринінг здоров'я 40+".
Програму створили на основі рекомендацій доказової медицини - її мета виявляти небезпечні зміни в організмі ще до появи ускладнень.
Скринінг призначений для людей від 40 років, навіть якщо вони почуваються добре і не мають скарг. Обстеження допомагає виявити:
Спеціальної підготовки не потрібно. Лише за 30 хвилин до обстеження рекомендують:
Тривалість скринінгу - 60-90 хвилин, залежно від обсягу процедур.
Під час візиту лікар проводить базові фізикальні обстеження:
Ці показники дозволяють оцінити ризики ожиріння, діабету та серцево-судинних хвороб.
За необхідності можуть призначити домашній або добовий моніторинг тиску.
Лікар також проводить опитування щодо способу життя та спадковості, зокрема:
Окремо з’ясовують наявність симптомів, які можуть свідчити про ранні прояви хвороб.
У межах програми виконують ключові лабораторні дослідження:
За показаннями додатково перевіряють:
Результати аналізів надходять протягом 72 годин після обстеження.
У разі виявлення високих ризиків лікар формує електронне направлення до профільного спеціаліста.
Після завершення всіх етапів пацієнт отримує індивідуальні рекомендації щодо:
Такий план допомагає не просто знайти проблему, а реально зменшити ризики серйозних захворювань.
