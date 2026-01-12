Скрининг здоровья 40+: какие обследования украинцы могут пройти бесплатно

Кому и зачем нужно проходить скрининг здоровья

Программу создали на основе рекомендаций доказательной медицины - ее цель выявлять опасные изменения в организме еще до появления осложнений.

Скрининг предназначен для людей от 40 лет, даже если они чувствуют себя хорошо и не имеют жалоб. Обследование помогает выявить:

риски инфаркта и инсульта

нарушения обмена веществ

начальные проявления диабета

проблемы с почками и сердцем

Как подготовиться

Специальной подготовки не требуется. Только за 30 минут до обследования рекомендуют:

избегать интенсивной ходьбы

не курить

не употреблять кофе, чай и другие напитки с кофеином

Продолжительность скрининга - 60-90 минут, в зависимости от объема процедур.

Осмотр у врача

Во время визита врач проводит базовые физикальные обследования:

дважды измеряет артериальное давление для раннего выявления гипертонии

определяет частоту и ритм пульса для выявления аритмий

измеряет рост, вес, окружность талии и рассчитывает индекс массы тела

Эти показатели позволяют оценить риски ожирения, диабета и сердечно-сосудистых болезней.

При необходимости могут назначить домашний или суточный мониторинг давления.

Факторы риска

Врач также проводит опрос относительно образа жизни и наследственности, в частности:

курение

употребление алкоголя

уровня физической активности

семейного анамнеза

Отдельно выясняют наличие симптомов, которые могут свидетельствовать о ранних проявлениях болезней.

Анализы и тесты

В рамках программы выполняют ключевые лабораторные исследования:

липидограмма - оценка риска атеросклероза

гликированный гемоглобин (HbA1c) - выявление предиабета и диабета

По показаниям дополнительно проверяют:

электролиты крови (натрий, калий)

креатинин и eGFR - оценка функции почек

альбумин/креатинин в моче - раннее выявление поражений почек

Результаты анализов поступают в течение 72 часов после обследования.

В случае выявления высоких рисков врач формирует электронное направление к профильному специалисту.

Персональный план здоровья

После завершения всех этапов пациент получает индивидуальные рекомендации по:

питания

физической активности

контроля стресса

отказа от курения и алкоголя

снижению массы тела

Такой план помогает не просто найти проблему, а реально уменьшить риски серьезных заболеваний.