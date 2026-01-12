Скрининг здоровья 40+: какие обследования украинцы могут пройти бесплатно

С 2026 года начала действовать программа "Скрининг здоровья 40+" - комплекс профилактических обследований для людей в возрасте от 40 лет. Именно в этом возрасте возрастают риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, которые часто развиваются без явных симптомов.
РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья рассказывает, какие обследования входят в программу "Скрининг здоровья 40+".
Программу создали на основе рекомендаций доказательной медицины - ее цель выявлять опасные изменения в организме еще до появления осложнений.
Скрининг предназначен для людей от 40 лет, даже если они чувствуют себя хорошо и не имеют жалоб. Обследование помогает выявить:
Специальной подготовки не требуется. Только за 30 минут до обследования рекомендуют:
Продолжительность скрининга - 60-90 минут, в зависимости от объема процедур.
Во время визита врач проводит базовые физикальные обследования:
Эти показатели позволяют оценить риски ожирения, диабета и сердечно-сосудистых болезней.
При необходимости могут назначить домашний или суточный мониторинг давления.
Врач также проводит опрос относительно образа жизни и наследственности, в частности:
Отдельно выясняют наличие симптомов, которые могут свидетельствовать о ранних проявлениях болезней.
В рамках программы выполняют ключевые лабораторные исследования:
По показаниям дополнительно проверяют:
Результаты анализов поступают в течение 72 часов после обследования.
В случае выявления высоких рисков врач формирует электронное направление к профильному специалисту.
После завершения всех этапов пациент получает индивидуальные рекомендации по:
Такой план помогает не просто найти проблему, а реально уменьшить риски серьезных заболеваний.
