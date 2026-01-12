RU

Скрининг здоровья 40+: какие обследования украинцы могут пройти бесплатно

Программа "Скрининг здоровья 40+" включает ряд анализов, тестов и обследований (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

С 2026 года начала действовать программа "Скрининг здоровья 40+" - комплекс профилактических обследований для людей в возрасте от 40 лет. Именно в этом возрасте возрастают риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, которые часто развиваются без явных симптомов.

РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья рассказывает, какие обследования входят в программу "Скрининг здоровья 40+".

Кому и зачем нужно проходить скрининг здоровья

Программу создали на основе рекомендаций доказательной медицины - ее цель выявлять опасные изменения в организме еще до появления осложнений.

Скрининг предназначен для людей от 40 лет, даже если они чувствуют себя хорошо и не имеют жалоб. Обследование помогает выявить:

  • риски инфаркта и инсульта
  • нарушения обмена веществ
  • начальные проявления диабета
  • проблемы с почками и сердцем

Как подготовиться

Специальной подготовки не требуется. Только за 30 минут до обследования рекомендуют:

  • избегать интенсивной ходьбы
  • не курить
  • не употреблять кофе, чай и другие напитки с кофеином

Продолжительность скрининга - 60-90 минут, в зависимости от объема процедур.

Осмотр у врача

Во время визита врач проводит базовые физикальные обследования:

  • дважды измеряет артериальное давление для раннего выявления гипертонии
  • определяет частоту и ритм пульса для выявления аритмий
  • измеряет рост, вес, окружность талии и рассчитывает индекс массы тела

Эти показатели позволяют оценить риски ожирения, диабета и сердечно-сосудистых болезней.

При необходимости могут назначить домашний или суточный мониторинг давления.

Факторы риска

Врач также проводит опрос относительно образа жизни и наследственности, в частности:

  • курение
  • употребление алкоголя
  • уровня физической активности
  • семейного анамнеза

Отдельно выясняют наличие симптомов, которые могут свидетельствовать о ранних проявлениях болезней.

Анализы и тесты

В рамках программы выполняют ключевые лабораторные исследования:

  • липидограмма - оценка риска атеросклероза
  • гликированный гемоглобин (HbA1c) - выявление предиабета и диабета

По показаниям дополнительно проверяют:

  • электролиты крови (натрий, калий)
  • креатинин и eGFR - оценка функции почек
  • альбумин/креатинин в моче - раннее выявление поражений почек

Результаты анализов поступают в течение 72 часов после обследования.

В случае выявления высоких рисков врач формирует электронное направление к профильному специалисту.

Персональный план здоровья

После завершения всех этапов пациент получает индивидуальные рекомендации по:

  • питания
  • физической активности
  • контроля стресса
  • отказа от курения и алкоголя
  • снижению массы тела

Такой план помогает не просто найти проблему, а реально уменьшить риски серьезных заболеваний.

Читайте также о том, что украинцы могут подключиться к национальной программе "Скрининг здоровья 40+" через "Дію" и получить средства на "Дія.Карту" ПриватБанка. Сумма выплаты - 2000 гривен, их начислят на карту в течение 7 дней после активации.

Ранее мы писали о том, как будет действовать программа "Скрининг здоровья 40+", кто может рассчитывать на эту поддержку, какие обследования будут бесплатными и как программа будет работать в селах и прифронтовых территориях.

Министерство здравоохранения УкраиныЗдоровье