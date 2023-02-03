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Яскравий постер-данк оборонця не врятував "Шарлотт" в Іллінойсі: момент дня в НБА

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Чикаго, П'ятниця 03 лютого 2023 09:59
Яскравий постер-данк оборонця не врятував "Шарлотт" в Іллінойсі: момент дня в НБА Фото: Денніс Сміт-молодший набрав 7 пунктів проти "Чикаго" (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець "Шарлотт Хорнетс" Денніс Сміт-молодший очолив підбірку найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

25-річний американець запам'ятався епізодом у фінальній чверті. Оборонець від лінії штрафних кидків прорвався під щит суперника та в силовій манері виконав слемданк однією рукою. Дует оборонців лише спостерігав за Смітом-молодшим.

Розкішний випад, однак, не врятував "Шарлотт" від виїзної поразки. "Чикаго Буллз" упевнено переміг (114:98) і закріпився на 10-й сходинці Східної конференції НБА. Тим часом "Хорнетс" тут ідуть передостанніми.

Сам Сміт-молодший провів у грі рівно 20 хвилин. За цей час він встиг набрати 7 очок, зробив 1 підбирання і віддав 1 асист. Найрезультативнішим у поєдинку став плеймейкер "Хорнетс" Террі Розьє (23 пункти).

Хто такий Денніс Сміт-молодший

Уродженець Північної Кароліни, на студентському рівні виступав за команду місцевого університету. Обраний "Далласом" під 9-м номером на драфті НБА-2017.

Провів за "Маверікс" півтора сезони та став частиною обміну з "Нью-Йорк Нікс". Посеред сезону 2020/21 опинився в лавах "Детройта", а наступний сезон провів за "Портленд". Торік у вересні підписав контракт із "Хорнетс".

Мав трирічний контракт з американським спортивним брендом Under Armour. Близький друг Сміта-молодшого – репер Джей Коул.

До слова, напередодні центровий "Міннесоти" Рід організував момент дня з геймвінером проти "Голден Стейта".

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