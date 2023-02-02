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Переможний двоочковий центрового "Міннесоти" після підбирання: момент дня в НБА

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Міннеаполіс, Четвер 02 лютого 2023 10:59
Переможний двоочковий центрового "Міннесоти" після підбирання: момент дня в НБА Фото: Наз Рід рветься до щита "Ворріорз" (hjnews.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі хіт-параду найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Міннесоти Тімбервулвз" Наз Рід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

23-річний баскетболіст оформив геймвінер проти "Голден Стейта". За 12 секунд до кінця овертайму він виконав невдалу спробу на три очки з кута лінії штрафних. Далі ж сам підхопив м'яч, прорвався під щит суперника і ефектно вгатив згори.

Завдяки цьому випаду Ріда "Тімбервулвз" дотиснули "Ворріорз" в овертаймі (119:114). Тепер "Міннесота" закріпилася на 6-й сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Голден Стейт" зовсім поруч – на 7-й позиції.

Сам Рід оформив дабл-дабл. Він набрав 24 очки, зробив 13 підбирань і віддав 4 передачі. На паркеті центровий провів майже 35,5 хвилин. Найрезультативнішим у матчі став лідер "Ворріорз" Стеф Каррі (29 пунктів).

Хто такий Наз Рід

Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав за Університет штату Луїзіана. На драфті НБА-2019 залишився необраним.

Влітку того ж року підписав двосторонній контракт із "Міннесотою". Проводить у лавах "Тімбервулвз" четвертий сезон. У дебютний рік також захищав кольори фарм-клубу – "Айови Вулвз".

Середні цифри Ріда в нинішньому сезоні – 10.4 очок, 4.9 підбирань, 1 передача, 0.6 перехоплень. На паркеті він проводить у середньому по 18 хвилин і зіграв 46 матчів регулярного чемпіонату.

До слова, напередодні центровий "Лейкерс" Браянт оформив момент дня зі слемданком.

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