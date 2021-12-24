Скорость доставки грузов по железной дороге этой осенью была худшей за 3 года, - аналитика

Среднесуточный пробег загруженного полувагона в ноябре, а зерновоза в октябре упал до минимума за последние 3 года и составил 109 и 126 км/сутки соответственно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитиков Rail.insider.

По их данным, оборот основного железнодорожного подвижного состава - полувагона и зерновоза - также существенно ухудшился, и вырос почти на сутки по сравнению с прошлым годом. Таким образом, как констатируют аналитики, скорость доставки грузов этой осенью была самой низкой за последние три года. В этой связи продолжает нарастать дефицит грузовых вагонов. Также, на середину декабря 2021 года, на сети УЗ находились в статусе заброшенных или временно задержанных около 300 грузовых поездов.