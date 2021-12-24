ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Скорость доставки грузов по железной дороге этой осенью была худшей за 3 года, - аналитика

Новина українською →
Украина, Пятница 24 декабря 2021 13:07
Скорость доставки грузов по железной дороге этой осенью была худшей за 3 года, - аналитика Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

Среднесуточный пробег загруженного полувагона в ноябре, а зерновоза в октябре упал до минимума за последние 3 года и составил 109 и 126 км/сутки соответственно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитиков Rail.insider.

По их данным, оборот основного железнодорожного подвижного состава - полувагона и зерновоза - также существенно ухудшился, и вырос почти на сутки по сравнению с прошлым годом. Таким образом, как констатируют аналитики, скорость доставки грузов этой осенью была самой низкой за последние три года. В этой связи продолжает нарастать дефицит грузовых вагонов.

Также, на середину декабря 2021 года, на сети УЗ находились в статусе заброшенных или временно задержанных около 300 грузовых поездов.

Напомним, ранее участники аграрного, угольного и рынка горючего также обвиняли УЗ в значительном ухудшении качества грузовых перевозок. Так, заместитель председателя Профсоюзов работников угольной промышленности Андрей Зимин заявил, что из-за падения оборота вагонов в УЗ угольная отрасль терпит убытки, а продукция портится на складах, а заместитель председателя ВАР Михаил Соколов сообщил, что из покинутых поездов УЗ крадется продукция - в частности, зерно.

В свою очередь, участники рынка горючего сообщали, что иногда задержка цистерн с горючим достигает двух месяцев.

Государственное предприятие "Артемсоль" также обратилось к премьер-министру с жалобой на УЗ: как сказано в официальном письме предприятия, компания не выполняет свои обязательства и не предоставляет плановое количество вагонов. В то же время, несмотря на ухудшение качества услуг, тарифы на услуги УЗ повысила в несколько раз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад