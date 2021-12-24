Швидкість доставки вантажів залізницею цієї осені була найгіршою за 3 роки, - аналітика

Середньодобовий пробіг завантаженого піввагона у листопаді, а зерновоза у жовтні впав до мінімуму за останні 3 роки і становив 109 та 126 км/добу відповідно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву аналітиків Rail.insider.

За їхніми даними, оборот основного залізничного рухомого складу - піввагона та зерновоза - також суттєво погіршився, і виріс майже на добу порівняно з минулим роком. Таким чином, як констатують аналітики, швидкість доставки вантажів цієї осені була найнижчою за останні три роки. У зв’язку з цим продовжує наростати дефіцит вантажних вагонів. Також, станом на середину грудня 2021 року, на мережі УЗ знаходилися у статусі покинутих або тимчасово затриманих близько 300 вантажних потягів.