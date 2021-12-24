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Швидкість доставки вантажів залізницею цієї осені була найгіршою за 3 роки, - аналітика

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Україна, П'ятниця 24 грудня 2021 13:07
Швидкість доставки вантажів залізницею цієї осені була найгіршою за 3 роки, - аналітика Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Середньодобовий пробіг завантаженого піввагона у листопаді, а зерновоза у жовтні впав до мінімуму за останні 3 роки і становив 109 та 126 км/добу відповідно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву аналітиків Rail.insider.

За їхніми даними, оборот основного залізничного рухомого складу - піввагона та зерновоза - також суттєво погіршився, і виріс майже на добу порівняно з минулим роком. Таким чином, як констатують аналітики, швидкість доставки вантажів цієї осені була найнижчою за останні три роки. У зв’язку з цим продовжує наростати дефіцит вантажних вагонів.

Також, станом на середину грудня 2021 року, на мережі УЗ знаходилися у статусі покинутих або тимчасово затриманих близько 300 вантажних потягів.

Нагадаємо, раніше учасники аграрного, вугільного, та ринку пального також звинувачували УЗ у значному погіршенні якості вантажних перевезень. Так, заступник голови Профспілок працівників вугільної промисловості Андрій Зімін заявив, що через падіння обороту вагонів в УЗ вугільна галузь зазнає збитків, а продукція псується на складах, а заступник голови ВАР Михайло Соколов повідомив, що з покинутих потягів УЗ крадеться продукція - зокрема, зерно.

У свою чергу, учасники ринку пального повідомляли, що подекуди затримка цистерн з пальним сягає двох місяців.

Державне підприємство "Артемсіль" також звернулося до прем’єр-міністра зі скаргою на УЗ: як сказано у офіційному листі підприємства, компанія не виконує свої зобов’язання та не надає планову кількість вагонів. Водночас, попри погіршення якості послуг, тарифи на ці послуги УЗ підвищила у декілька разів.

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