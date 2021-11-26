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"Артемсоль" пожаловалась в МИУ на УЗ: срывают сроки доставки

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 18:39
"Артемсоль" пожаловалась в МИУ на УЗ: срывают сроки доставки Фото:"Артемсоль" (artyomsalt.com)
Автор: Наталия Гурковская

Коллектив государственного соледобывающего предприятия "Артемсоль" обратился в Министерство инфраструктуры Украины и попросил повлиять на то, чтобы "Укрзализныця" обеспечила предприятие достаточным количеством вагонов и установила более низкие тарифы на перевозку грузов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение предприятия.

"На сегодняшний день на ГП "Артемсоль" критическая ситуация с обеспечением рудников вагонами "Укрзализныци", у которых есть право транспортировать соль в страны СНГ. Так, в октябре, при заявке на 202 крытых вагона, нам подали только 74 вагона, или 36% от заявки", - говорится в сообщении.

При этом, как подчеркивает "Артемсоль" в обращении, стоимость тарифов на перевозку постоянно растет. Так, после увеличения коэффициентов к сборнику тарифов и увеличения ставки платы за использование собственных вагонов "Укрзализныци", стоимость перевозок в Польшу увеличилась на 42,3%, в Румынию - 45,4%, в Венгрию - 42,3%, а в Словакию - 41,7%.

"Теперь же к этим проблемам присоединился и недавний запрет на перевозку соли в Грузию, Армению, Азербайджан, Беларусь и страны Балтии в вагонах собственности "Укрзализныци". Теперь у ГП "Артемсіль" нет возможности выполнить свои контракты перед клиентами из этих стран. В свою очередь это может привести к потере рынков сбыта и наложению штрафных санкций на предприятие", - указывают на предприятии.

В компании отмечают, что из-за этой ситуации существует риск срыва выполнения плана производства в ноябре и за 2021 год в целом. Также существует угроза невыполнения контрактных обязательств, потери внешних рынков и уменьшения прибыльности предприятия.

Как известно, оборот грузовых вагонов в "Укрзализныце" ухудшается: по официальной информации, с начала года грузы доставляются уже на 1,5 суток дольше.

По данным УЗ, оборот полувагонов с показателя 6,21 в январе увеличился до 7,39 суток. Общая цифра оборота подвижного состава УЗ также ухудшилась: с 7,16 в январе 2021 года она выросла до 8,48 суток в октябре. То есть, с начала года вагоны стали ехать почти на 1,5 суток медленней.

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Укрзализныця
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