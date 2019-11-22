Скороход собирается создать депутатскую группу "Настоящие слуги"

Исключенная из фракции "Слуга народа" народный депутат Анна Скороход заявила, что вместе со своим коллегой Антоном Поляковым собирается создать собственную депутатскую группу. Об этом Скороход сказала в интервью "Громадському радіо".

Она отметила, что сможет собрать больше депутатов, чем во фракции "Слуга народа", поскольку среди депутатов есть те, кому не нравятся решения, которые принимаются в Раде.

"Мы сейчас с Антоном (Поляковым - ред.) создадим группу "Настоящие слуги" или "Слуга народа-2". Нас будет больше, вот увидите. Есть люди, которым не нравится то отношение и те решения, которые принимаются", - сказала Скороход.

Также Скороход добавила, что она шла на выборы с президентской программой, поэтому и в дальнейшем будет с ней идти.

Напомним, 15 ноября нардепы Скороход и Поляков сообщили, что их исключили из факции "Слуга народа". Они назвали это решение политически мотивированным. Исключение произошло после того, как нардепы не поддержали голосование в Раде относительно рынка земли.

РБК-Украина писало, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в депутатской группе есть только "три проблемных человека".

Кроме Скороход и Полякова с фракции на фоне скандала вышел нардеп Роман Иванисов. По его словам, он пошел на такой шаг, чтобы не ставить под удар репутацию всей фракции. По официальным данным, в 1990-х он был осужден за изнасилование.