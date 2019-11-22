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Корниенко: нардепам от "Слуги народа" десятки раз предлагали взятки

Новости » Политика     22.11.2019 - 11:29
Корниенко: нардепам от "Слуги народа" десятки раз предлагали взятки
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

На сегодня нет подтвержденных фактов получения взяток

Народным депутатам от "Слуги народа" десятки раз предлагали взятки, однако нет процессуально подтвержденной информации об их получении. Об этом в интервью НВ рассказал первый замглавы фракции Александр Корниенко.

В частности, Корниенко прокомментировал исключение нардепов Антона Полякова и Анны Скороход из фракции. Последнюю обвинили в том, что она якобы предлагала взятки коллегам.

"Десятки случаев… Если бы у нас была такая информация (о получении взяток, - ред.), процессуально подтверждена, то эти депутаты ходили бы на допросы в НАБУ", - отметил он.

Отметим, скандал с Анной Скороход разгорелся на прошлой неделе, когда она в парламенте заявила, что задержание ее мужа якобы связано с тем, что она не голосует за законы, которые поддерживает фракция.

Тогда же глава фракции Давид Арахамия пообещал сделать все для ее исключения и заявил, что Скороход предлагала взятки народным депутатам.

Позже от также добавил, что депутаты от "Слуги народа" могут дать показания, что Скороход предлагала им взятки.

Арахамия заявил, что в "Слуге народа" немного "проблемных" депутатов
Новости Украины взяткаСлуга народаАлександр Корниенко
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