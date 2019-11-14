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Скороход пыталась влиять на решение комитета по вопросам энергетики, - Арахамия

Новости » Политика     14.11.2019 - 15:17
Скороход пыталась влиять на решение комитета по вопросам энергетики, - Арахамия
Фото: Анна Скороход (facebook.com/sluganarodu.skorokhod.93)

Она предлагала деньги за решения комитета

Народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход пыталась влиять на решения комитета по вопросам энергетики. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Арахамии, за попытку повлиять на решение комитета она предлагала деньги.

"За то, что она будет командовать внутри комитета и навязывать какие-то решения, которые считает целесообразным...За голосование, конечно. На комитете каждый день разные решения: урегулировать рынки электроэнергии, атомной энергетики, топлива и прочее", - сообщил он.

В свою очередь, глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус добавил, что муж Скороход пытался повлиять на принятие законопроектов, связанных с анбандлингом "Нафтогаза".

"Один из сложных вопросов, который у нас возник - это когда появились правки, которые срывали анбандлинг Нафтогаза. Мы понимаем, что у "Нафтогаза" сейчас тяжелые дискуссии с "Газпромом". Когда она (Анна Скороход - ред.) фактически помогала "Газпрому" в этой истории, чтобы "Нафтогаз" имел пролемы на этих трехсторонних переговорах, это уже начало вызывать определенные вопросы. Поэтому когда здесь вспоминают Россию, нужно очень хорошо проанализировать", - заявил Герус.

Напомним, ранее Арахамия пообещал передать эту информацию в правоохранительные органы. Он также заявил, что лично будет предлагать исключить Скороход из фракции. По его словам, она не нужна "Слуге народа", поскольку не поддерживает ни одного решения фракции.

Также РБК-Украина писало, что сегодня с трибуны Скорооход сообщила о задержании ее мужа Алексея Алякина. Она утверждает, что это связано с ее позицией против запуска рынка земли, который вчера был проголосован в парламенте.

Информацию о действиях Скороход и ее мужа передадут силовикам, - Арахамия Арахамия: Скороход исключат из фракции "Слуга народа"
Новости Украины Слуга народаДавид Арахамия
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