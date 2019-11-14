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Скороход намагалася впливати на рішення комітету з питань енергетики, - Арахамія

Новини » Політика     14.11.2019 - 15:17
Скороход намагалася впливати на рішення комітету з питань енергетики, - Арахамія
Фото: Ганна Скороход (facebook.com/sluganarodu.skorokhod.93)

Вона пропонувала гроші за рішення комітету

Народний депутат від "Слуги народу" Анна Скороход намагалася впливати на рішення комітету з питань енергетики. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Арахамії, за спробу вплинути на рішення комітету вона пропонувала гроші.

"За те, що вона буде командувати всередині комітету і нав'язувати якісь рішення, які вважає за доцільне...За голосування, звичайно. На комітеті кожен день різні рішення: врегулювати ринки електроенергії, атомної енергетики, палива та інше", - повідомив він.

У свою чергу, глава комітету з питань енергетики Андрій Герус додав, що чоловік Скороход намагався вплинути на прийняття законопроектів, пов'язаних з анбандлінгом "Нафтогазу".

"Одне із складних питань, яке у нас виникло - це коли з'явилися правки, які зривали анбандлінг Нафтогазу. Ми розуміємо, що у "Нафтогазу" зараз важкі дискусії з "Газпромом". Коли вона (Анна Скороход - ред.) фактично допомагала "Газпрому" в цій історії, щоб "Нафтогаз" мав проблеми на цих тристоронніх переговорах, це вже почало викликати певні питання. Тому коли тут згадують Росію, потрібно дуже добре проаналізувати", - заявив Герус.

Нагадаємо, раніше Арахамія пообіцяв передати цю інформацію в правоохоронні органи. Він також заявив, що особисто буде пропонувати виключити Скороход з фракції. За його словами, вона не потрібна "Слузі народу", оскільки не підтримує жодного рішення фракції.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні з трибуни Скорооход повідомила про затримання її чоловіка Олексія Алякина. Вона стверджує, що це пов'язано з її позицією проти запуску ринку землі, який вчора був проголосований в парламенті.

Інформацію про дії Скороход і її чоловіка передадуть силовикам, - Арахамія Арахамія: Скороход виключать з фракції "Слуга народу"
Новини України Слуга народаДавид Арахамія
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