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Информацию о действиях Скороход и ее мужа передадут силовикам, - Арахамия

Новости » Политика     14.11.2019 - 14:59
Информацию о действиях Скороход и ее мужа передадут силовикам, - Арахамия
Фото: Анна Скороход (facebook.com/sluganarodu skorokhod 93)

Речь идет о подкупе народных депутатов и запугивании их мужем Скороход

Информация о том, что народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход предлагала взятки депутатам, а ее муж запугивал народных избранников, будет передана правоохранительным органам. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Арахамия заявил, что представители ее мужа приходили к нему лично.

"Вы гуглили, кто такой Алякин? Это не про скандалы, это энергетический рынок. Это энергообеспечение, энергонезависимость страны, это безопасность... Мы увидели сейчас риски. Он запугивал некоторых депутатов, они ко мне лично приходили. Пусть этим занимается НАБУ", - заявил он.

По словам главы фракции "СН", информация о запугивании и попытки подкупить нардепов будет передана правоохранителям.

"Это не вопрос уголовного кодекса, когда один депутат говорит что-то другому депутату. Когда одна общественная личность пытается влиять на мнение народного депутата, с какими-то наньками... Точно все правоохранительные органы получат сигналы, которые у нас были, с фамилиями. Как они смогут это доказать, будет ли это воплощено в какую-то подозрение - мы никак не можем вмешиваться, мы не знаем. Но сигналы по заявлению правоохранительные органы получат. Сегодня собираем всех вместе людей. Сегодня это взорвалось и люди подходят и говорят: и ко мне были такие предложения", - сообщил Арахамия.

Ранее он также заявил, что лично будет предлагать исключить Скороход из фракции. По его словам, нардеп не нужна фракции, поскольку не поддерживает ни одного решения "Слуги народа".

Отметим, сегодня с трибуны Скорооход сообщила о задержании ее мужа Алексея Алякина. По ее словам, это связано с ее позицией против отмены моратория и запуска рынка земли, который вчера был проголосован в парламенте.

Алексей Алякин является бывшим владельцем российского банка "Пушкино", объявлен российскими властями в розыск по подозрению в мошенничестве, находился в Украине под экстрадиционным арестом, однако был переведен под домашний арест. При этом суд обязал Миграционную службу предоставить ему украинское гражданство.

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Новости Украины Слуга народаДавид Арахамия
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