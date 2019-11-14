Арахамія: Скороход виключать з фракції "Слуга народу"

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

"Слуга народу" виключить нардепа після скандальної заяви

Народного депутата від "Слуги народу" Ганну Скороход виключать з фракції. Про це з трибуни Верховної ради заявив глава фракції Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Арахамія підкреслив, що особисто буде пропонувати виключити Скороход з фракції.

"Тому що немає ніякого сенсу перебувати у фракції та не підтримувати жодного рішення фракції. Подивіться голосування. Навіщо вона? Людина не виконує жодного рішення фракції", - заявив він.

Нагадаємо, до цього Арахамія заявив, що Скороход пропонувала хабарі народним депутатам.

"Те, що пані Скороход неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову матеріальну допомогу - це факт", - заявив Арахамія.

Відзначимо, сьогодні з трибуни Скороход повідомила про затримання її чоловіка Олексія Алякіна і пов'язала це зі своєю позицією проти скасування мораторію і запуску ринку землі, який вчора був проголосований в парламенті.

Олексій Алякін є колишнім власником російського банку "Пушкіно", оголошений російською владою в розшук за підозрою в шахрайстві, знаходився в Україні під екстрадіційним арештом, проте був переведений під домашній арешт. При цьому суд зобов'язав Міграційної служби надати йому українське громадянство.