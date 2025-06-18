Скорочення Ради до 300 депутатів: Стефанчук пояснив, чи це можливо

"У нас є законопроєкт про зміни до Конституції, який внесений на початку каденції, про скорочення кількості депутатів до 300. Але, на превеликий жаль, в період воєнного стану, а до цього ковід був, у нас не було можливостей, внести, тому що під час воєнного стану ми не можемо голосувати зміни до Конституції", - сказав він.

На думку Стефанчука, у першому читанні велика кількість народних депутатів підтримала б це рішення. Після цього відповідні пропозиції направили б до Конституційного суду.

"Конституційний суд прислав нам зі своїми застереженнями, але я думаю, що ці застереження можуть бути подолані в парламенті. Далі, я думаю, що це питання також може бути винесено", - вважає голова ВРУ.



Він нагадав, що природа парламенту - це представницька функція. Тим паче за новим виборчим кодексом Україна переходить на пропорційну систему, без мажоритарників, тому представницька кількість повинна бути такою, щоб вона представляла всі верстви населення України, але у відповідній пропорції.

"І тому, коли нас було 52 мільйони - 450 депутатів, це було виправдано. Після війни нам треба подивитися, тому що я думаю, що така ідея має право на життя", - додав Стефанчук.

На питання про те, чи можна ухвалити рішення про скорочення парламенту до потенційних наступних виборів, він відповів: "Дивіться, все можна встигнути. Питання тільки в тому, як ми і коли завершимо цю страшну війну. Тому це питання не є номер один для України, але дуже важливе в контексті післявоєнного відновлення України".