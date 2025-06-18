Сокращение Рады до 300 депутатов: Стефанчук объяснил, возможно ли это

Во время войны в Украине невозможно сократить количество народных депутатов. Для этого нужно вносить изменения в Конституцию, а во время военного положения это запрещено.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"У нас есть законопроект об изменениях в Конституцию, который внесен в начале каденции, о сокращении количества депутатов до 300. Но, к большому сожалению, в период военного положения, а до этого ковид был, у нас не было возможностей, внести, потому что во время военного положения мы не можем голосовать изменения в Конституцию", - сказал он.
По мнению Стефанчука, в первом чтении большое количество народных депутатов поддержало бы это решение. После этого соответствующие предложения направили бы в Конституционный суд.
"Конституционный суд прислал нам со своими оговорками, но я думаю, что эти оговорки могут быть преодолены в парламенте. Далее, я думаю, что этот вопрос также может быть вынесен", - считает председатель ВРУ.
Он напомнил, что природа парламента - это представительская функция. Тем более по новому избирательному кодексу Украина переходит на пропорциональную систему, без мажоритарщиков, поэтому представительское количество должно быть таким, чтобы оно представляло все слои населения Украины, но в соответствующей пропорции.
"И поэтому, когда нас было 52 миллиона - 450 депутатов, это было оправдано. После войны нам надо посмотреть, потому что я думаю, что такая идея имеет право на жизнь", - добавил Стефанчук.
На вопрос о том, можно ли принять решение о сокращении парламента до потенциальных следующих выборов, он ответил: "Смотрите, все можно успеть. Вопрос только в том, как мы и когда завершим эту страшную войну. Поэтому этот вопрос не является номер один для Украины, но очень важен в контексте послевоенного восстановления Украины".
Сейчас в Верховной Раде осталось рекордно низкое количество народных депутатов - 399. Это произошло после смерти нардепа Сергея Швеца.
Швец - бывший журналист, был избран народным депутатом IX созыва от партии "Слуга народа". Он ушел из жизни после тяжелой болезни.
Также, как известно, с 2019 года из фракции "Слуга народа" вышел 41 народный депутат. Из них 21 парламентарий сложил мандат, а 20 - перешли в другие фракции и группы. Численность фракции сократилась с 254 до 233 членов.
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