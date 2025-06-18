Сокращение Рады до 300 депутатов: Стефанчук объяснил, возможно ли это

Во время войны в Украине невозможно сократить количество народных депутатов. Для этого нужно вносить изменения в Конституцию, а во время военного положения это запрещено.

"У нас есть законопроект об изменениях в Конституцию, который внесен в начале каденции, о сокращении количества депутатов до 300. Но, к большому сожалению, в период военного положения, а до этого ковид был, у нас не было возможностей, внести, потому что во время военного положения мы не можем голосовать изменения в Конституцию", - сказал он.

По мнению Стефанчука, в первом чтении большое количество народных депутатов поддержало бы это решение. После этого соответствующие предложения направили бы в Конституционный суд.

"Конституционный суд прислал нам со своими оговорками, но я думаю, что эти оговорки могут быть преодолены в парламенте. Далее, я думаю, что этот вопрос также может быть вынесен", - считает председатель ВРУ.

Он напомнил, что природа парламента - это представительская функция. Тем более по новому избирательному кодексу Украина переходит на пропорциональную систему, без мажоритарщиков, поэтому представительское количество должно быть таким, чтобы оно представляло все слои населения Украины, но в соответствующей пропорции.

"И поэтому, когда нас было 52 миллиона - 450 депутатов, это было оправдано. После войны нам надо посмотреть, потому что я думаю, что такая идея имеет право на жизнь", - добавил Стефанчук.

На вопрос о том, можно ли принять решение о сокращении парламента до потенциальных следующих выборов, он ответил: "Смотрите, все можно успеть. Вопрос только в том, как мы и когда завершим эту страшную войну. Поэтому этот вопрос не является номер один для Украины, но очень важен в контексте послевоенного восстановления Украины".