Скорочення допомоги. У яких країнах уріжуть виплати українцям наступного року

Норвегія – виплати на дітей за перший рік проживання скасують

Як зазначається на порталі уряду Норвегії, досі українці отримували допомогу на дитину "із заборгованістю", коли продовжували через рік посвідку на тимчасове проживання. На практиці це означає, що українці отримують допомогу на дитину за весь перший рік у Норвегії одноразово і в той же час мають право на подальшу допомогу на дитину та отримують її щомісяця.

Уряд пропонує скасувати виплату за перші 12 місяців. Зазначається, що українські біженці отримують фінансову підтримку через систему прийому та інтеграційну програму.

Тому Міністерство у справах дітей та сім'ї подасть на обговорення пропозицію щодо скасування чинної системи несвоєчасної виплати допомоги на дітей для всіх, хто зараз приїжджає до Норвегії. Для тих, хто перебуває в Норвегії, будуть необхідні деякі перехідні правила.

Громадяни України з тимчасовим захистом у Норвегії отримують виплати приблизно у 650 євро на дорослого та 250-350 євро на кожну дитину. Під час інтеграційної програми українці можуть отримувати близько 1400 євро на місяць. За допомогою цих коштів вони самостійно сплачують за житло та комунальні послуги.

Фото: Реєстрація українців у Норвегії (gettyimages.com)

В Ірландії виплати новоприбулим скоротять у 5 разів

В Ірландії скорочення виплат новоприбулим українським біженцям та обмеження часу перебування у державному житлі набуде чинності наприкінці січня 2024 року.

Скорочення допомоги передбачає зниження виплат українським біженцям з 220 євро на тиждень до 38,80 євро на тиждень, поки вони перебувають у державному житлі (йдеться, наприклад, про готелі, які оплачує держава). Українські біженці з дітьми матимуть право на 29,80 євро на дитину на тиждень. Це означає, що на місяць жінка з дитиною отримуватиме допомогу лише в 275 євро.

Щоб запровадити зміни, до законодавства вноситимуть зміни. Відповідний законопроект планують представити на початку січня.

Новоприбулі українські біженці матимуть доступ до безплатного житла від держави лише упродовж 90 днів. Після цього людям доведеться самостійно шукати дах над головою. Після того, як українці виїдуть із державного житла, вони матимуть право на вищі виплати, якщо відповідатимуть вимогам.

Фото: Центр допомоги українцям в Ірландії (gettyimages.com)

У яких країнах обговорюють можливе скорочення допомоги

Політики у різних країнах періодично закликають скоротити фінансову підтримку українських біженців, щоб знизити навантаження на бюджет та попередити подальший приплив втікачів від війни.

Наприклад, Німеччина планує вдвічі скоротити федеральну допомогу, призначену землям для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців. Про це міністерство фінансів повідомляло 26 вересня. Такий крок необхідний для економії коштів на тлі стрімкого зростання інфляції та економічного спаду. Уряд також може припинити свій внесок у витрати на догляд та інтеграцію 1 млн українських біженців, повідомило Reuters джерело в уряді.

Наразі деякі німецькі політики закликають скоротити виплати українцям до рівня допомоги біженцям із інших країн.

Про можливість скасування фінансової підтримки для українських біженців заявляли в уряді Польщі. Припускалося, що поступове зменшення допомоги розпочнеться у першому кварталі 2024 року. Наразі про офіційне рішення з цього приводу не відомо.

Політики Нідерландів також вважають, що виплати у країні приваблюють багато біженців із України. Зокрема, голова Ради Безпеки Ваутер Колфф виступає за скорочення прожиткового мінімуму для українців.