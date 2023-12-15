Сокращение помощи. В каких странах урежут выплаты украинцам в следующем году

Норвегия – выплаты на детей за первый год проживания отменят

Как отмечается на портале правительства Норвегии, до сих пор украинцы получали пособие на ребенка "с задолженностью", когда продолжали через год вид на временное проживание. На практике это означает, что украинцы получают пособие на ребенка за весь первый год в Норвегии единовременно и в то же время имеют право на дальнейшую помощь на ребенка и получают ее ежемесячно.

Правительство предлагает отменить выплату за первые 12 месяцев. Отмечается, что украинские беженцы получают финансовую поддержку через систему приема и интеграционную программу.

Поэтому Министерство по делам детей и семьи подаст на обсуждение предложение об отмене действующей системы несвоевременной выплаты пособия на детей для всех, кто сейчас приезжает в Норвегию. Для тех, кто находится в Норвегии, потребуются некоторые переходные правила.

Граждане Украины со временной защитой в Норвегии получают выплаты примерно в 650 евро на взрослого и 250-350 евро на каждого ребенка. Во время интеграционной программы украинцы могут получать около 1400 евро в месяц. С омощью этих средств они самостоятельно платят за жилье и коммунальные услуги.

Фото: Регистрация украинцев в Норвегии (gettyimages.com)

В Ирландии выплаты новоприбывшим сократят в 5 раз

В Ирландии сокращение выплат новоприбывшим украинским беженцам и ограничение времени пребывания в государственном жилье вступит в силу в конце января 2024 года.

Сокращение помощи предусматривает снижение выплат украинским беженцам с 220 евро в неделю до 38,80 евро в неделю, пока они находятся в государственном жилье (речь идет, например, об гостиницах, оплачиваемых государством). Украинские беженцы с детьми будут иметь право на 29,80 евро на ребенка в неделю. Это означает, что в месяц женщина с ребенком будет получать пособие только в 275 евро.

Чтобы ввести изменения, в законодательство будут вноситься изменения. Соответствующий законопроект планируется представить в начале января.

Новоприбывшие украинские беженцы получат доступ к бесплатному жилью от государства только в течение 90 дней. После этого людям придется самостоятельно искать крышу над головой. После того, как украинцы съедут из государственного жилья, они будут иметь право на более высокие выплаты, если будут отвечать требованиям.

Фото: Центр помощи украинцам в Ирландии (gettyimages.com)

В каких странах обсуждается возможное сокращение помощи

Политики в разных странах периодически призывают сократить финансовую поддержку украинских беженцев, чтобы снизить нагрузку на бюджет и предотвратить дальнейший наплыв бежавших от войны.

К примеру, Германия планирует вдвое сократить федеральную помощь, предназначенную землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев. Об этом министерство финансов сообщало 26 сентября. Такой шаг необходим для экономии средств на фоне быстрого роста инфляции и экономического спада. Правительство также может прекратить свой вклад в расходы по уходу и интеграции 1 млн украинских беженцев, сообщил Reuters источник в правительстве.

В настоящее время некоторые немецкие политики призывают сократить выплаты украинцам до уровня помощи беженцам из других стран.

О возможности отмены финансовой поддержки для украинских беженцев заявляли в правительстве Польши. Предполагалось, что постепенное уменьшение помощи начнется в первом квартале 2024 года. Пока об официальном решении на этот счет неизвестно.

Политики Нидерландов также считают, что выплаты в стране привлекают много беженцев из Украины. В частности, глава Совета Безопасности Ваутер Колфф выступает за сокращение прожиточного минимума для украинцев.