У одній з країн ЄС українців просять виїжджати із притулків: причини

Із чим пов'язаний такий заклик, РБК-Україна розповідає з посиланням на посольство України у Нідерландах.

Українське дипломатичне відомство 12 грудня 2023 року отримало запит від Міністерства юстиції та безпеки Королівства Нідерланди з проханням розмістити оголошення для тимчасово переміщених осіб із України. Українців просять розвантажити муніципальні притулки та звільнити місця для новоприбулих біженців.

"Нідерланди підтримуватимуть переміщених осіб з України так довго, як це буде необхідно. Понад 100 тисяч переселенців з України вже знайшли притулок у Нідерландах. Багатьма з них опікуються муніципалітети, підтримку яким надають численні неурядові організації та волонтери, а також і багато інших українців, що переїхали до Нідерландів раніше або після початку війни", – йдеться в оголошенні від влади Нідерландів.

Зазначається, що через війну люди продовжують їхати з України, шукаючи безпечного місця в Нідерландах.

"Ми, як і раніше, прагнемо надати притулок для всіх новоприбулих.Водночас, для багатьох муніципалітетів стає важче знайти відповідні місця, а існуючі локації майже заповнені. Тому ми закликаємо тих українців, які перебувають у притулках і мають змогу самостійно винаймати житло, обміркувати таку можливість", – звертаються у Міністерстві юстиції країни.

Водночас українці, які приїхали до Нідерландів вперше, під час реєстрації у першому пункті прибуття можуть вказати бажання проживати в орендованому житлі та отримати інформацію про ринок житла в країні.

"Цими діями ми прагнемо забезпечити найбільш уразливі категорії біженців з України в Нідерландах нагальним житлом", – пояснюють чиновники.

Останнім часом у Нідердандах зростає кількість українців, які приїхали отримати прихисток. Серед них чимало й тих, хто вже проживав у іншій країні Європи. Рівень заповненості притулків для екстреного розміщення досяг 99,3%. Зараз у Нідерландах проживають 102 тисячі українців, із них 83 тисячі розміщені у муніципальних притулках. Все частіше українці їдуть до країни із наміром працювати.