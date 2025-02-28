Скоро весна: як перевірити літню гуму для авто

В перші дні весни зарано говорити про перехід на літню гуму, адже до стійкої температури у +7 +8 градусів С, коли прийде час відправляти "зиму" на відпочинок, ще далеко. Проте, саме час витягти ваш літній комплект з комори і приділити йому з пів години часу.

Що перевірити у шинах

Традиційно більшість українських водіїв змінює шини в авральному порядку: з одного боку підпирає тепла погода, з іншого – дефіцит часу, та й черга на шиномонтажі не сприяє тривалому обмірковуванню подій. Тому саме зараз, коли зима ще не відступила остаточно, бажано знайти можливість і перевірити стан своїх літних покришок – і можливо трохи підготувати їх.

Глибина протектора. Українські ПДР називають мінімальну глибину протектора 1,6 мм. Проте, якщо ви наміряли не набагато більше, скажімо, 1,8 мм, оцініть, чи вистачить вам їх до осені. Можливо, щоб не влаштовувати ще одне перевзування посеред сезону – у нові покришки, які вам скоро доведеться придбати, варто вже зараз відправити старе "літо" у відставку?

Стан боковин. Обов’язково огляньте кожну шину з обох боків – на боковинах не повинно бути порізів і подібних пошкоджень, особливо глибоких, особливо наскрізних, особливо довжиною більше 2 см. Ремонтувати такі пробоїни немає ані технічного, ані фінансового сенсу. Якщо шини зберігаються на дисках, доведіть тиск до норми і переконайтесь, що на поверхні немає гуль – вони свідчать про пошкодження каркасу і неможливість експлуатації колеса.

Стан протектора. Якщо по перших двох пунктах все гаразд, протектор треба дослідити на предмет присутності у ньому сторонніх предметів: камінчиків, засаджених цвяхів, шурупів, шматків дроту. З витягуванням металевих включень будьте обережні – можливо, після того залишаться наскрізні дірки і вам доведеться заклеювати пробоїну.

Стан шини зсередини. Внутрішню поверхню треба оглянути уважно, можливо з ліхтариком. Шукайте згадані цвяхи та уламки товстого дроту, які можуть стирчати всередину шини, залишаючись невидимими з боку протектора, будучи стертими об асфальт врівень з гумою. Підступний предмет краще не витягувати, а просто позначити його крейдою чи підручним засобом (скажімо, лаком для нігтів), щоб потім показати його на шиномонтажі.

Стан дисків. У випадку, коли літні шини зберігаються у вас на дисках, переконайтесь, що метал не вражений корозією. Особливо небезпечна іржа на поверхнях неподалік посадочної полиці шини – це ризик, що буде порушена герметичність колеса.

Коротко

Коли вже у вас знайшовся час на перевірку літнього комплекту шин, спробуйте знайти його і для бодай поверхневої діагностики ходової частини – саме взимку вона зазнає найбільших втрат. В ідеалі було б перевірити та відрегулювати кути встановлення коліс – те саме сходження-розвал. Це можна зробити як до встановлення літного комплекту гуми, так і після. Якщо з зазначеними кутами щось буде негаразд, ваші шини будуть зношуватись з катастрофічною швидкістю.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.