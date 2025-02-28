Скоро весна: как проверить летнюю резину для авто

В первые дни весны рано говорить о переходе на летнюю резину, ведь до устойчивой температуры в +7 +8 градусов С, когда придет время отправлять "зиму" на отдых, еще далеко. Тем не менее, самое время извлечь ваш летний комплект из кладовки и уделить ему с полчаса времени.

Что проверить в шинах

Традиционно большинство украинских водителей меняет шины в авральном порядке: с одной стороны подпирает теплая погода, с другой - дефицит времени, да и очередь на шиномонтаже не способствует длительному обдумыванию событий. Поэтому именно сейчас, когда зима еще не отступила окончательно, желательно найти возможность и проверить состояние своих летних покрышек - и возможно немного подготовить их.

Глубина протектора. Украинские ПДД называют минимальную глубину протектора 1,6 мм. Тем не менее, если вы намерили не намного больше, скажем, 1,8 мм, оцените, хватит ли вам их до осени. Возможно, чтобы не устраивать еще одну переобувку посреди сезона - в новые покрышки, которые вам скоро придется приобрести, стоит уже сейчас отправить старое "лето" в отставку?

Состояние боковин. Обязательно осмотрите каждую шину с обеих сторон - на боковинах не должно быть порезов и подобных повреждений, особенно глубоких, особенно сквозных, особенно длиной более 2 см. Ремонтировать такие пробоины нет ни технического, ни финансового смысла. Если шины хранятся на дисках, доведите давление до нормы и убедитесь, что на поверхности нет гуль - они свидетельствуют о повреждении каркаса и невозможности эксплуатации колеса.

Состояние протектора. Если по первым двум пунктам все в порядке, протектор нужно исследовать на предмет присутствия в нем посторонних предметов: камешков, засаженных гвоздей, шурупов, кусков проволоки. С извлечением металлических включений будьте осторожны - возможно, после этого останутся сквозные дырки и вам придется заклеивать пробоину.

Состояние шины изнутри. Внутреннюю поверхность надо осмотреть внимательно, возможно с фонариком. Ищите упомянутые гвозди и обломки толстой проволоки, которые могут торчать внутрь шины, оставаясь невидимыми со стороны протектора, будучи стертыми об асфальт вровень с резиной. Коварный предмет лучше не извлекать, а просто обозначить его мелом или подручным средством (скажем, лаком для ногтей), чтобы потом показать его на шиномонтаже.

Состояние дисков. В случае, когда летние шины хранятся у вас на дисках, убедитесь, что металл не поражен коррозией. Особенно опасна ржавчина на поверхностях неподалеку посадочной полки шины - это риск, что будет нарушена герметичность колеса.

Коротко

Когда у вас нашлось время на проверку летнего комплекта шин, попробуйте найти его и для хотя бы поверхностной диагностики ходовой части - именно зимой она несет наибольшие потери. В идеале было бы проверить и отрегулировать углы установки колес - то самое схождение-развал. Это можно сделать как до установки летнего комплекта резины, так и после. Если с указанными углами что-то будет не так, ваши шины будут изнашиваться с катастрофической скоростью.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.