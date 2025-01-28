Що краще для авто: навіс, гараж чи паркінг

В ті дні і години, коли авто відпочиває від своїх транспортних завдань, йому загрожує чимало небезпек. І не всі з водіїв здогадуються, що навіть перевірені місця зберігання насправді не забезпечують очікуваної безпеки.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.

Про плюси і мінуси традиційних місць зберігання автомобіля читайте в матеріалі РБК-Україна .

Коли ми говоримо про умови зберігання автомобіля, слід розуміти про його захист від кількох негативних чинників. Зазвичай нам хочеться:

Вберегти авто від зловмисників;

Захистити машину від негоди;

Не створювати незручностей для співгромадян і не порушувати Правил дорожнього руху.

А в цілому не буде перебільшенням сказати, що обираючи "місце мешкання" для свого автомобіля, ми великою мірою визначаємо його долю і термін служби.

Просто неба

Варіант найпростіший і найдоступніший – залишати машину біля будинку, де ви мешкаєте, незалежно, у загальному дворі багатоповерхівки чи у дворику приватного сектору;

Переваги:

- Це зручно. Машина, запаркована біля під’їзду, завжди під рукою. Вранці і ввечері не доведеться крокувати кудись слизькими тротуарами, брудними калюжами і темними провулками;

- Безкоштовно;

- Легко контролювати. Машину, яка завжди біля дому, можна просто побачити з вікна і переконатись: з нею все гаразд;

- На відкритому повітрі машина найменше схильна до корозії: краще провітрюються і швидше просихають закриті порожнини кузова.

Недоліки

- Вразливість перед дрібними злочинцями, які крім крадіжок речей з салону та колісних ковпаків часом б'ють шибки і ушкоджують замки дверей. Покладатись на сигналізацію не варто, бо зазвичай власник не встигає добігти від квартири до машини;

- Відсутність вільного місця. У великих багатоквартирних будинках машин завжди більше, ніж паркомісць у дворі;

- Ризик пошкодження машини дітьми, тваринами, птахами. Не сподівайтесь, що з шкідника вдасться стягнути матеріальні збитки;

- Потреба у додатковому часі для розчищення машини від снігу та льоду взимку.

Певно, виокремлювати в особливу категорію паркування машини на платній стоянці не варто. Плюсів тут буде мінімум – менше випадкових шкідників і менша ймовірність стати жертвою професійних автоугонників. А що справді важливо, так це гарантія, що оплачене вами місце завжди буде вільним.

В гаражі

Тільки на перший погляд здається, що це найкращий варіант. Насправді багато що залежить від місця розташування гаража і його характеристик.

Плюси

- Авто захищене від негоди. А значить, лак і фарба на кузові будуть ціліше, також машину доведеться не так часто мити;

- Немає ризику випадкових пошкоджень і крадіжки речей з салону;

- Можливість самостійного обслуговування та ремонту машини.

Мінуси

- Далеко від дому. Малоймовірно, що гараж буде поряд з вашою багатоповерхівкою, але якщо йдеться про приватний сектор, це майже ідеальний варіант;

- Корозія кузова. В гаражі без гарної вентиляції машина ржавіє більш активно, аніж та, яка стоїть просто неба. Питання менше стосується нових автомобілів з цілим антикорозійним захистом і більше – машин віком понад 3 – 5 років;

- Імовірність угону не виключається: крадіїв-професіоналів гараж не зупинить. При тому про факт викрадення водій дізнається, тільки відвідавши гараж.

Не можна не згадати про підземний гараж (паркінг), додаткові плюси якого – розташування неподалік квартири, а мінуси – висока ціна.

Під навісом

Цей тип притулку для авто може бути розташований де завгодно – теоретично навіть у дворі багатоповерхівки, і в цьому його додаткова перевага. Але і без прив’язки до локації навіс має чим здивувати.

Плюси

- Найкращі умови з точки зору збереження авто: ідеальна вентиляція при захисті від сонця і опадів. Під навісом машина добре провітрюється, не піддається перепадам температури, відтак, найменше зазнає корозії та інших видів старіння;

- Широкі можливість щодо місця розташування – загальний двір багатоквартирного будинку, приватне подвір’я, закуток платної парковки;

- Відносно невелика ціна спорудження.

Мінуси

- Для надійного захисту від опадів потрібна площа даху більше за одне паркомісце;

- Відсутній захист від зловмисників та випадкових пошкоджень тваринами.

Коротко

Якщо з усіх варіантів притулку для авто у вас тільки найдешевший варіант у вигляді асфальтового п’ятачка під вікном, не сумуйте: всі сучасні автівки створені з урахуванням того, що вони житимуть просто неба. А якщо ви хочете, щоб машина довше зберігала новий вигляд, частіше використовуйте захисні засоби – воскові поліролі, препарати для збереження гуми та пластика, екрани від сонця.