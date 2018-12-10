"Динамо" активно просматривает футболистов в ряде стран Европы, - Суркис

Фото: Игорь Суркис (twitter.com/DynamoKyiv)

Президент киевского клуба рассказал о трансферных планах

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился информацией о трансферной кампании клуба в зимнее трансферное окно. Об этом он рассказал в интервью dynamo.kiev.ua.

В частности, Суркис опроверг последнюю информацию о возможных покупках клуба на трансферном рынке.

"Все то, что сейчас пишут о том, что мы ведем защитника и нападающего, не соответствует действительности. В данный момент и Алексей Михайличенко, и другие наши селекционеры находятся сейчас в целом ряде европейских стран и продолжают активно просматривать футболистов, которые потенциально могут усилить "Динамо" зимой. Эта та работа, которую наша селекционная служба проводила всю осень. И сейчас эта работа находится в своей завершающей фазе.

В ближайшее время мы все вместе сядем и примем решение относительно наших основных приоритетов относительно конкретных усилений команды. Тут же вопрос не только в финансовой составляющей, а и в том, насколько легионеры хотят к нам ехать", - сказал Суркис.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" заинтересовано в приобретении универсального защитника Александру Пашкану, который на текущий момент выступает в составе английского "Лестера U-23".