"Динамо" активно переглядає футболістів у низці країн Європи, - Суркіс

Фото: Ігор Суркіс (twitter.com/DynamoKyiv)

Президент київського клубу розповів про трансферні плани

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився інформацією щодо трансферної кампанії клубу в зимове трансферне вікно. Про це він розповів в інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

Зокрема, Суркіс спростував останню інформацію про можливі покупки клубу на трансферному ринку.

"Все те, що зараз пишуть про те, що ми ведемо захисника і нападника, не відповідає дійсності. Наразі і Олексій Михайличенко, й інші наші селекціонери знаходяться зараз у цілій низці європейських країн і продовжують активно переглядати футболістів, які потенційно можуть підсилити "Динамо" взимку. Це та робота, яку наша селекційна служба проводила всю осінь. І зараз ця робота знаходиться в своїй завершальній фазі.

Найближчим часом ми все разом сядемо і приймемо рішення щодо наших основних пріоритетів щодо конкретних підсилень команди. Тут же питання не тільки у фінансовій складовій, а й в тому, наскільки легіонери хочуть до нас їхати", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Динамо" зацікавлене в придбанні універсального захисника Александру Пашкану, який на поточний момент виступає в складі англійського "Лестера U-23".