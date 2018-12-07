"Динамо" заинтересовано в защитнике "Лестера"

Фото: Александру Пашкану (lcfc.com)

Футболист английского клуба может перебраться в Киев

Киевское "Динамо" заинтересовано в приобретении универсального защитника Александру Пашкану, который на текущий момент выступает в составе английского "Лестера U-23". Об этом сообщает Footboom.

Румын, который также входит в сферу интересов российского "Локомотива", якобы сам не прочь сменить обстановку. 20-летний футболист не попадает в заявку на матчи главной команды, а игровую практику поддерживает, в основном, в поединках юношеской сборной Румынии.

За последние два сезона он отыграл 70 матчей за команды "Лестера" различных возрастов, однако к выступлениям за основную команду не привлекался.

В ноябре Пашкану получил дебютный вызов в сборную Румынии на матчи Лиги наций против Литвы (3:0) и Черногории (1:0), но в обоих матчах просидел на скамейке запасных.