Скоро перевзувати машину на зимову гуму: як обрати шиномонтаж

Така елементарна операція як заміна шин може закінчитись незапланованим ремонтом і фінансовими витратами. Причина – непрофесіональні дії майстрів, які перевзувають вашу машину. Як обрати надійний шиномонтажний пункт?
Про те, як обрати правильний шиномонтаж для сезонного перевзування машини, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань AutoBild та Rosava.
Сучасний автомобіль настільки складний, що навіть неакуратна заміна коліс може зіпсувати в машині деякі недешеві деталі або порушити роботу важливих систем.
В період сезонної метушні працівники шиномонтажів зазвичай поспішають, що додає ризику зустрітись з якимись неприємностями.
Перед тим як віддати свої колеса в руки майстрів невідомого вам сервісу, придивіться до нього і до обстановки навколо. Ми підкажемо, на що при цьому звернути увагу і які маркери говорять про те, що даний шиномонтаж не гідний вашої машини.
Якщо у вас немає перевіреного шиномонтажу, де ви щосезону замінюєте шини, то краще розпочати підготовку до перевзування завчасно, коли на шиномонтажах ще немає черг і загального ажіотажу. Це допоможе вам обрати майстерню з добре навченим та відповідальним персоналом і з належною виробничою дисципліною.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про п’ять найцікавіших електромобілів з Китаю.