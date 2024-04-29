Кросовери та стильні хетчбеки: вибираємо ТОП-5 електромобілів з Китаю

Абсолютна більшість нових електромобілів, проданих в Україні останні рік-два – китайського виробництва. Саме завдяки доступним електричкам з Піднебесної український споживач розкушував цей тип машин, при тому що їх пропозиція на ринку збільшується і надалі.

Не всі китайські електромобілі, які останнім часом масово з'явилися на вулицях українських міст, носять на передку китайський бренд. Це результат того, що ціла низка провідних світових компаній тісно затоваришувала з найбільш спроможними китайськими автовиробниками.

В результаті і суто китайські підприємства зробили крок вперед в плані якості, і світовий ринок отримав цілу гаму цілком гідних моделей за більш доступними цінами. Великою мірою саме продукти діяльності таких спільних підприємств і “роблять” сьогодні статистику електромобільних продаж в Україні. Хоча об’єктивно і суто китайські моделі відтають не те щоб принципово.

Volkswagen ID.4, 29 000 доларів

Це справжній Volkswagen, який виробляється як у Німеччині, так і в Китаї, причому відразу двома компаніями (SAIC Volkswagen та FAW-Volkswagen). Ця простора всередині модель дуже популярна в Україні, вона доступна у кількох версіях, у тому числі в слабшій задньопривідній модифікації та в більш потужній повнопривідній, причому друга має два електромотори (сумарна потужність 313 л.с.). Китайське виконання має певні відмінності як то більший кліренс, модернізовані бампери, кріплення номерного знаку на двері багажника і ширша світлова смуга між задніми ліхтарями.

Габарити – 4612×1852×1640 мм

Запас ходу – 400 – 550 км (NEDC)

Батарея – 83 кВт*год

Потужність – 170 – 313 к.с.

Volkswagen ID.3, 21 000 доларів

Ще один електричний Volkswagen, який коштує, м’яко кажучи, зовсім недорого. І секрет тут не в економії на якості, а в деяких китайських нюансах ціноутворення. По суті це доволі компактна, але містка машина С-класу, завдяки великій батареї і спроможності швидко заряджатись придатна до повсякденного користування у режимі сімейного авто. VAG випускає цю модель також на своїх європейських заводах, але саме китайська версія може похвалитись такою ціною. Зазначимо, що деякі відмінності між європейськими та китайськими ID.3 таки є, зокрема, вони можуть відрізнятися типом тягової батареї і звісно, стандартом зарядного порта.

Габарити - 4262×1809×1552 мм

Запас ходу – 430 км

Батарея – 58 кВт*год

Потужність – 150 – 170 к.с.

BYD Song Plus, 31 300 доларів

Не буде перебільшенням сказати, що даний виробник – один з світових лідерів в “електромобільних” технологіях, і модель Song Plus є їх яскравим втіленням. Наприклад, в ній застосовується фірмова літій-залізо-фосфатна батарея, і на відміну від багатьох інших суто китайських моделей, в неї є два роз’єми, в тому числі і для швидкого заряджання. Фактично це одна з найвищих за рівнем модель лінійки Song, тобто вона достатньо велика, містка і потужна, щоб здивувати при тому своєю демократичною ціною. На жаль, попри поважний вигляд, кросовер має тільки передній привод.

Габарити – 4785×1890×1660 мм

Запас ходу – 505 – 600 км (NEDC)

Батарея – 72 - 87 кВт*год

Потужність – 218 к.с.

Honda e:NS1, 18 999 доларів

Цю компактну модель японці створили спеціально для китайського ринку, і що цікаво, в Китаї вона виробляється відразу двома різними компаніями. Продукт одного виробника має назву e:NS1, другого – e:NP1. Перша має більш емоційне оформлення передньої частини, і відповідно, подається як модель для активного драйву, і літера S в індексі немов відсилає до Sport. Машина не дуже велика, але має п’ять місць у салоні і як для японського бренду, відносно невелику ціну.

Габарити – 4390×1790×1560 мм

Запас ходу – 420 – 510 км

Батарея – 54 – 69 кВт*год

Потужність – 182 – 204 к.с.

Toyota bZ4X, 22 300 доларів

Цей електричний кросовер середньої розмірної групи – одна з перших суто електричних машин японської марки. Має дуже виразну зовнішність і спирається на передові японські технології, маючи у числі авторів також конструкторів Subaru. На деяких ринках відома як Subaru Solterra. Від багатьох конкурентів bZ4X відрізняється можливістю вибору між передньопривідною та повнопривідною модифікаціями. Версія 4х4 більш потужна, її два електродвигуни мають сумарну потужність 218 к.с., хоча до 100 км/год вона розганяється трохи повільніше – 7,7 с (+0,2 с).

Габарити – 4690×1860×1650 мм

Запас ходу – 400 – 615 км (CLTC)

Батарея – 50 – 67 кВт*год

Потужність – 204 – 218 к.с.

Якщо коротко

Як можна побачити з нашої добірки, поняття "електромобіль з Китаю" і "китайський електромобіль" не одне й те саме. Хоча в багатьох випадках для споживача вже не дуже важлива “чистота” бренду – на характеристиках машини вона сьогодні практично не відбивається. І в такому випадку покупцеві при виборі машини можна хвилюватись щодо нюансів, характерних для всіх електромобілів взагалі, а не тільки для машин з теренів Піднебесної.