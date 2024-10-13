Скоро переобувать машину на зимнюю резину: как выбрать шиномонтаж

Современный автомобиль настолько сложен, что даже неаккуратная замена колес может испортить в машине некоторые недешевые детали или нарушить работу важных систем.

Что могут испортить на шиномонтаже

В период сезонной суеты работники шиномонтажов обычно спешат, что придает риску встретиться с какими-то неприятностями.

Повреждение декоративных колпаков или колпачков дисков. Часто пластиковую тарелку колпака бросают на асфальт, сбивая покрытие с лицевой стороны. Декоративный центральный колпачок литого диска иногда ломают отверткой, потому что искать специальный ключ мастерам нет времени;

Сорванная резьба колесных шпилек или еще хуже – ступиц или барабанов. Многие из шиномонтажников считают, что чем туже затянуты болты, тем лучше – но часто резьба с этим не согласна;

"Перетянутое" крепление колеса. Строго говоря, для каждой модели производителем предусмотрен свой крутящий момент, с которым следует затягивать крепление колес. На самом деле его немногие придерживаются, а жаль, потому что чрезмерное усилие – это не только риск сорвать резьбу, но и некорректная работа тормозного механизма и его ускоренный износ;

Поцарапанный лак и краска на легкосплавном диске. Если мастер неправильно пользуется инструментом, он может повредить покрытие. Восстановление которого стоит недешево;

Игнорирование мелких, но важных нюансов: старого вентиля камеры, ненадежного золотника, ржавчины или грязи на посадочной поверхности диска, изношенной резьбы крепления колеса. Впоследствии в проблемных местах шина начнет пропускать воздух, а прослабленная резьба при последующей откручивании окончательно разрушится, но безответственным шиномонтажникам до этого нет дела.

Признаки сомнительного шиномонтажа

Перед тем как отдать свои колеса в руки мастеров неизвестного вам сервиса, присмотритесь к нему и обстановке вокруг. Мы подскажем, на что при этом обратить внимание и какие маркеры говорят о том, что данный шиномонтаж недостоин вашей машины.

Площадка с пылью, лужами и грязью, горы старых шин, переполненные мусором урны – первый недобрый признак. Ищите другое место, ведь на рабочих местах может быть еще хуже;

Когда шиномонтажник небрит, с кругами под глазами, в помятой одежде и двигается словно через силу – он либо неаккуратный человек, либо заступил на смену сутки назад. И первое, и второе плохо, потому что не стоит доверять неопрятному или смертельно уставшему человеку свою безопасность;

Если на видном месте нет ничего похожего на "Уголок потребителя" или хотя бы одних только координат фирмы-основателя данной "точки", лучше уезжать. Куда вы будете жаловаться, когда горе-мастера сорвут вам резьбу в ступице колеса или уронят машину с домкрата?

Конечно, станки в рабочей зоне могут быть ободраны и защупаны грязными руками, и на точность их работы это может не влиять. Но лучше не проверять это на своем опыте. Потому что грязь и мелкие повреждения на оборудовании накапливаются в результате длительной и беспощадной эксплуатации – и кто будет гарантировать, что эти станки когда-либо калибровали и проверяли у метрологов? Напомним, что грузики при балансировке нужно отмерить с точностью до 5 грамм.

Если мастер набивает грузик до упора прямо на висящем на валу балансировочного станка колесе – это плохой признак. Это отрицательно сказывается на точности станка, а кроме того, многое говорит об отношении персонала к работе.

Кратко

Если у вас нет проверенного шиномонтажа, где вы ежегодно заменяете шины, то лучше начать подготовку к переобуванию заранее, когда на шиномонтажах еще нет очередей и общего ажиотажа. Это поможет вам выбрать мастерскую с хорошо обученным и ответственным персоналом и соответствующей производственной дисциплиной.