Скоригувала десятки "шахедів" на Одесу. СБУ затримала жінку-агента російського ГРУ

"Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одну учасницю агентурної мережі головного управління Генштабу Збройних сил Росії (більш відомого як ГРУ), яка діяла у місті", - йдеться в повідомленні.

Зловмисниця передала росіянам десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ.

Агентка була не одна

У серпні цього року СБУ викрила та повідомила про підозру ще двом іншим учасникам цієї агентурної мережі. Серед них - агент з оперативним псевдонімом "Diezel" та його дружина, яка була "зв’язковою" російського ГРУ і зараз переховується від правосуддя у Санкт-Петербурзі.

"Наразі затримано третю фігурантку. За її координатами окупанти завдавали прицільні повітряні удари, насамперед із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед", - розповіли в СБУ.

На фюзеляжах ворожих БПЛА загарбники робили надписи "від імені" прокремлівського Telegram-каналу, який воєнна розвідка РФ використовує для вербування та співпраці з агентами.

"Зловмисниця через анонімний чат у популярному месенджері підтримувала комунікацію з координатором агентурної мережі - кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідцентру російського ГРУ Григорієм Івановим", - додали у відомстві.

Після ворожих ударів по Одесі фігурантка звітувала своєму "куратору" про наслідки "прильотів". Крім того, вона проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів обласного центру, які викликали "зацікавленість" у воєнної розвідки країни-агресора.

Співробітники СБУ затримали її. За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась місцева підприємиця, яку російське ГРУ дистанційно завербувало у червні цього року. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Затримання агентів РФ в Одесі

В Одесі не вперше затримують російські агенти. Наприклад, на початку жовтня СБУ викрила агента РФ, який вдавав рятувальника, щоб коригувати ворожі удари по Одесі. Він розбирав завали після "прильотів" та розшукував місця розташування HIMARS.

Крім того, мешканець Одеси разом з приятелем знімав переміщення техніки ЗСУ. Суд призначив йому покарання до 5 років за ґратами. Додамо, що СБУ з початку війни виявила понад 2 тисячі зрадників, які пішли на держзраду і співпрацю з ворогом.