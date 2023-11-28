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Скорректировала десятки "шахедов" на Одессу. СБУ задержала женщину-агента российского ГРУ

Фото: СБУ задержала женщину-агента российского ГРУ, которая скорректировала десятки "шахедов" на Одессу (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала агента российского ГРУ. Она скорректировала десятки "шахедов" по Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе еще одну участницу агентурной сети главного управления Генштаба Вооруженных сил России (более известного как ГРУ), которая действовала в городе", - говорится в сообщении.

Злоумышленница передала россиянам десятки геолокаций, где, по ее убеждению, якобы базировались подразделения ВСУ.

 

Агент была не одна

В августе этого года СБУ разоблачила и сообщила о подозрении еще двум другим участникам этой агентурной сети. Среди них - агент с оперативным псевдонимом "Diezel" и его жена, которая была "связной" российского ГРУ и сейчас скрывается от правосудия в Санкт-Петербурге.

"Сейчас задержана третья фигурантка. По ее координатам оккупанты наносили прицельные воздушные удары, прежде всего с применением дронов-камикадзе типа "Шахед", - рассказали в СБУ.

На фюзеляжах враждебных БПЛА захватчики делали надписи "от имени" прокремлевского Telegram-канала, который военная разведка РФ использует для вербовки и сотрудничества с агентами.

"Злоумышленница через анонимный чат в популярном мессенджере поддерживала коммуникацию с координатором агентурной сети - кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведцентра российского ГРУ Григорием Ивановым", - добавили в ведомстве.

После вражеских ударов по Одессе фигурантка отчитывалась своему "куратору" о последствиях "прилетов". Кроме того, она проводила доразведку вблизи инфраструктурных объектов областного центра, которые вызвали "заинтересованность" у военной разведки страны-агрессора.

Сотрудники СБУ задержали ее. По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась местная предпринимательница, которую российское ГРУ дистанционно завербовало в июне этого года. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Задержания агентов РФ в Одессе

В Одессе не впервые задерживают российских агентов. Например, в начале октября СБУ разоблачила агента РФ, который притворялся спасателем, чтобы корректировать вражеские удары по Одессе. Он разбирал завалы после "прилетов" и разыскивал места расположения HIMARS.

Кроме того, житель Одессы вместе с другом снимал перемещение техники ВСУ. Суд назначил ему наказание до 5 лет за решеткой. Добавим, что СБУ с начала войны выявила более 2 тысяч предателей, которые пошли на госизмену и сотрудничество с врагом.

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Одесса