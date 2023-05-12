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Скорегував вогонь артилерії. В ЗСУ показали цінність БПЛА в знищенні техніки

Фото: Скорегував вогонь артилерії. В ЗСУ показали цінність БПЛА в знищенні техніки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Воїни 14 Окремого стрілецького батальйону завдяки БПЛА виявили танк окупантів та допомогли скоригувати вогонь артилерії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова.

"Воїни 14 Окремого стрілецького батальйону завдяки Mavic виявили ворожий танк. Скорегували вогонь артилерії та знищили російську техніку", - пише Федоров.

Як відзначив віцепрем'єр-міністр, безпілотник за декілька тисяч доларів допоміг знищити ворожу техніку, яка коштує мільйони.

"Подібних кейсів сотні", - додав Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як в Бахмуті наші воїни взяли в полон окупанта завдяки ударному дрону.

Також нещодавно військові відпрацювали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по ворожому комплексу спостереження "Муром-П" в Херсонській області.

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