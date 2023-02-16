Скопіював у Telegram. Цукерберг анонсував появу каналів у Instagram

Завдяки новому формату користувачі зможуть транслювати повідомлення та оновлення на широку аудиторію підписників, які погодяться стежити за каналом. Підписники не зможуть публікувати повідомлення на каналах, але вони можуть реагувати на повідомлення емодзі і голосувати в опитуваннях.

Канали поки доступні тільки в Instagram, але найближчими місяцями вони з'являться в Messenger і Facebook.

Наразі ця функція тестується обраною групою творців, які запустять свої канали трансляції протягом сьогоднішнього дня.

Коли користувач отримає доступ до нової функції соцмережі, він зможе запустити канал зі своєї поштової скриньки Instagram. Потім буде можливість прикріпити посилання на канал до свого профілю, щоб іншим було простіше приєднатися. Канали можуть бути відкриті для всіх підписників, але їх також можна зробити ексклюзивними для платних підписників.

Нові канали можуть стати дуже корисним новим інструментом для творців, що дає змогу ділитися оновленнями зі своїми спільнотами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Instagram розпочав тестування низки нових функцій.

Крім того, незабаром Instagram дозволить створювати та продавати NFT у додатку.

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