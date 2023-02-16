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Скопировал у Telegram. Цукерберг анонсировал появление каналов в Instagram

Фото: в Instagram появятся каналы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Владелец Facebook Марк Цукерберг представляет свой собственный аналог Telegram-каналов в Instagram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Благодаря новому формату пользователи смогут транслировать сообщения и обновления на широкую аудиторию подписчиков, которые согласятся следить за каналом. Подписчики не смогут публиковать сообщения на каналах, но они могут реагировать на сообщения эмодзи и голосовать в опросах.

Каналы пока доступны только в Instagram, но в ближайшие месяцы они появятся в Messenger и Facebook.

В настоящее время эта функция тестируется избранной группой создателей которые запустят свои каналы трансляции в течение сегодняшнего дня.

Когда пользователь получит доступ к новой функции соцсети, он сможет запустить канал из своего почтового ящика Instagram. Затем будет возможность прикрепить ссылку на канал к своему профилю, чтобы другим было проще присоединиться. Каналы могут быть открыты для всех подписчиков, но их также можно сделать эксклюзивными для платных подписчиков.

Новые каналы могут стать очень полезным новым инструментом для создателей, позволяющим делиться обновлениями со своими сообществами.

Напомним, ранее сообщалось, что Instagram приступил к тестированию ряда новых функций.

Кроме того, в скором времени Instagram позволит создавать и продавать NFT в приложении.

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Марк ЦукербергMetaInstagram