Instagram тестує нову функцію, яка пов'язана з NFT: подробиці

Фото: Instagram тестує нову функцію, яка пов'язана з NFT (Getty Images)

Вже незабаром Instagram дозволить створювати й продавати NFT у застосунку. Фотоблог розпочав тестування нової функції, яку сподіваються зробити доступною в інших країнах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Meta.

Компанія Meta працює над набором інструментів, який дозволить створювати, демонструвати й продавати NFT. Також користувачі матимуть змогу купити токени безпосередньо в Instagram. Наразі ж компанія пропонує створювати NFT на блокчейні Polygon, однак перелік доступних криптовалютних екосистем планують розширити в майбутньому. Фото: Instagram тестує нову функцію, яка пов'язана з NFT (about.fb.com) Водночас користувачі зможуть відображати свої токени, які були придбані на інших маркетплейсах. Наприклад, Instagram дозволить "підтягувати" їх з блокчейну Solana. Крім того, запустили підтримку криптогаманця Phantom Wallet.