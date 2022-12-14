Instagram тестує "відверті історії" та ще декілька функцій: що відомо
Соціальна мережа Instagram, що належить американській компанії Meta Platforms, розпочала тестування ряду нових функцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meta.
Нотатки
Перше оновлення - нотатки. Це короткі дописи довжиною до 60 символів, які містять лише текст і емодзі. Щоб залишити нотатку, треба перейти до верхньої частини папки "вхідні", вибрати підписників, на які ви підписалися, або людей у вашому списку близьких друзів, і ваша нотатка з’явиться у верхній частині папки "вхідні" протягом 24 годин.
"Відверті історії" (Candid stories)
"Ми тестуємо нові функції в Stories, щоб допомогти людям простіше ділитися спонтанними цікавими подіями, щоб створити ще міцніші зв’язки з друзями", - пояснили в кампанії.
В повідомленні йдеться що "відверті історії" це новий спосіб, за допомогою якого ви та ваші друзі зможете зафіксувати та поділитися тим, що ви зараз робите, в історії, яку бачать лише ті, хто також ділиться своїми.
Профіль групи
Після оновлення люди зможуть створювати та приєднуватися до групових профілів, щоб ділитися публікаціями та історіями в спеціальному спільному профілі з друзями.
"Люди часто створюють групові чати в Instagram, щоб ділитися розважальним вмістом, спілкуватися спогадами та будувати плани з друзями. Ми тестуємо нові функції, щоб надати людям більше можливостей для співпраці та спілкування з друзями в групах" - додали в Meta.
Нагадаємо, Instagram презентував нову функцію, яка дозволяє професійним акаунтам планувати розміщення постів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.