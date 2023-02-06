Сконцентрувалися на обстрілах регіону. РФ знову атакувала Херсон та область, 4 поранених

Фото: РФ знову атакувала Херсон та область, 4 людей отримали поранення (GettyImages)

Російські окупанти 37 разів відкривали вогонь по мирних населених пунктах Херсонської області. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків, чотири людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Херсон армія РФ атакувала 7 разів. Ворожі снаряди пошкодили освітній заклад та житлові будинки", - йдеться в повідомленні. За даними ОВА, минулої доби в Херсонській області через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Як повідомлялось, вранці в неділю, 5 лютого, російські військові завдали чергового удару по Херсону. Через обстріл міста спалахнув місцевий ліцей. Нагадаємо, у неділю, 5 лютого, близько 5 ранку ворог масованим вогнем вкрив Чорнобаївку Херсонської області. Поранення отримала одна людина.