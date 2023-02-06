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Сконцентрувалися на обстрілах регіону. РФ знову атакувала Херсон та область, 4 поранених

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Херсон, Понеділок 06 лютого 2023 09:19
Сконцентрувалися на обстрілах регіону. РФ знову атакувала Херсон та область, 4 поранених Фото: РФ знову атакувала Херсон та область, 4 людей отримали поранення (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти 37 разів відкривали вогонь по мирних населених пунктах Херсонської області. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків, чотири людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Херсон армія РФ атакувала 7 разів. Ворожі снаряди пошкодили освітній заклад та житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, минулої доби в Херсонській області через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомлялось, вранці в неділю, 5 лютого, російські військові завдали чергового удару по Херсону. Через обстріл міста спалахнув місцевий ліцей.

Нагадаємо, у неділю, 5 лютого, близько 5 ранку ворог масованим вогнем вкрив Чорнобаївку Херсонської області. Поранення отримала одна людина.

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Херсон Херсонська область
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