Окупанти обстріляли Чорнобаївку: пошкоджено газопровід та електролінії, є поранений

У неділю, 5 лютого, близько 5 ранку ворог масованим вогнем вкрив Чорнобаївку Херсонської області. Поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВ А.

"Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу", - додали в ОВА.

Через російський обстріл одна людина дістала поранення.

"Ворожі снаряди пошкодили 6 житлових будинків. Також руйнувань зазнали й життєво важливі комунікації - електролінії, газопровід та водопровід", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Херсоні, починаючи з ранку, ставало відомо про вибухи вже двічі.

Зокрема, вранці в неділю, 5 лютого, російські військові завдали чергового удару по Херсону. Через обстріл міста спалахнув місцевий ліцей.

Нагадаємо, російські окупанти 60 разів атакували населені пункти Херсонської області, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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