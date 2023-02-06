Сконцентрировались на обстрелах региона. РФ снова атаковала Херсон и область, 4 раненых

Фото: РФ снова атаковала Херсон и область, 4 людей получили ранения (GettyImages)

Российские оккупанты 37 раз открывали огонь по мирным населенным пунктам Херсонской области. Гаты из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Херсон армия РФ атаковала 7 раз. Вражеские снаряды повредили образовательное учреждение и жилые дома", - говорится в сообщении. По данным ОВА, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести. Как сообщалось, утром в воскресенье, 5 февраля, российские военные нанесли очередной удар по Херсону. Из-за обстрела города загорелся местный лицей. Также в воскресенье, 5 февраля, около 5 утра враг массированным огнем накрыл Чернобаевку Херсонской области. Ранения получил один человек.