ua ru
Чт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сконцентрировали десятки тысяч оккупантов: Гайдай о самом тяжелом направлении в Луганской области

Новина українською →
Луганская область, Четверг 16 февраля 2023 15:56
Сконцентрировали десятки тысяч оккупантов: Гайдай о самом тяжелом направлении в Луганской области Фото: российские военные (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные сконцентрировали десятки тысяч своих солдат под Кременной в Луганской области. Это направление сейчас самое тяжелое в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В последние пару недель россияне активизировались вблизи Кременной и Белогоровки", - говорится в заявлении.

Гайдай сообщил, что самым тяжелым направлением на сегодняшний день является Кременная-Лиман. Там российские оккупанты сконцентрировали десятки тысяч своих солдат.

"Россия будет пытаться истощать Украину на фронте, полагая, что мировое сообщество устанет нам помогать", - добавил глава области.

По его словам, выйти на административные границы Луганской области к годовщине вторжения - самая легкая задача по мнению армии врага. А для успешного контрнаступления ВСУ нужно тяжелое вооружение.

Напомним, что Россия стягивает на фронт в Луганской области самолеты и вертолеты. Оккупанты усилили обстрелы украинских позиций.

Новые захоронения были обнаружены недалеко от Луганска. Вероятно, там похоронены бывшие бойцы ЧВК "Вагнера".

В местной больнице Старобельска Луганской области российские оккупанты обустроили военный госпиталь. Потребность в госпитале возникла из-за обилия раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Луганск Кременная Война в Украине
NEWS
Европарламент принял резолюцию к годовщине российского вторжения в Украину
Европарламент принял резолюцию к годовщине российского вторжения в Украину
DAILY
Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана