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Поховані "вагнерівці". ЗМІ виявили нове кладовище у Луганській області

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Луганська область, Середа 15 лютого 2023 22:38
Поховані "вагнерівці". ЗМІ виявили нове кладовище у Луганській області Фото: ЗМІ виявили нове кладовище у Луганській області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Нові поховання були виявлені неподалік Луганська. Ймовірно, там похоронені колишні бійці ПВК "Вагнера".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ВВС.

На початку лютого жителі селища Кірівка виявили нові 42 нові могли на місцевому цвинтарі. За їх словами, могили ніхто не відвідує, щобільше - ніхто з людей не був знайомий із похованими.

"Ми подумали, раптом ці люди тут лежать, а їхні рідні про це навіть не знають. Ось сфотографували всі могили, почали розповсюджувати по групах пошуку безвісти зниклих. Загинули. Шукали їх, чекали на звістки", - розповіла одна з жительок.

Журналістам вдалось визначити особи 37 похоронених за допомогою відкритих джерел. Відомо, що 35 з них були громадянами Росії, один - Білорусі, ще один народився в Узбекистані.

Окрім цього на сайтах російських судів було опубліковано судові вироки щодо 20 осіб. Вони є повними тезками похованих у Луганську. Усі поховані мали б зараз відбувати покарання у місцях позбавлення волі.

Судячи із даних у відкритих джерелах, більшість загиблих майже все своє життя проводили у в'язницях, а деякі - навіть не мали рідних.

"Ми із сином постійно були на зв'язку. І в колонії, і ось потім. Він зателефонував мені на початку вересня з Луганська. Сказав, що з першого вересня підписав контракт із ПВК "Вагнера", попросив мої дані, щоб зарплата мені його прийшла", - розповіла ЗМІ мати одного з похоронених чоловіків.

За словами жінки, її сина було поранено і він був у госпіталі. Але останній раз він виходив на зв'язок 18 вересня. При цьому на табличці поховання написано дату смерті - 15 вересня 2022 року.

Родичі ще двох осіб розповіли схожі історії. Їх рідні відбували покарання, а потім уклали договір з ПВК "Вагнера. Осінню 2022 року зв'язок з ними було втрачено.

"Вбиває те, що ніхто не повідомив нам, і досі тиша. Мою дитину поховали на чужій землі, і це страшно. Я хочу, щоб син був поруч. Раз вже живим не повернуть, нехай хоч тіло привезуть", - заявила мати одного з них.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за останні декілька місяців територія, яку ПВК "Вагнера" використовує як місце поховання для найманців, збільшилась у декілька разів.

Також відомо, що із 50 тисяч найманців, яких засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин назбирав по тюрмах РФ, на фронті в Україні залишилась лише приблизно п'ята частина.

Нагадаємо, Росія вже відправила в Україну десятки тисяч нових солдатів, але це ніяк не змінило ситуації на полі бою.

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