Сколько женщин служит в ВСУ: ответ замминистра обороны

В Вооруженных силах Украины на сегодня служит более 38 тысяч женщин, из которых более 5 тысяч сейчас находятся на передовой.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Кроме 38 тысяч женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных силах Украины. Поэтому в целом у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин", – сообщила Маляр.

Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 240 оккупантов. Всего Россия уже потеряла в войне больше 39 тысяч своих военных.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, украинская армия взяла под свой контроль два населенных пункта Херсонской области, один из них - частично. ВСУ разместились так, что оккупанты оказались в окружении.

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