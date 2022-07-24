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Скільки жінок служить у ЗСУ: відповідь заступника міністра оборони

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Київ, Неділя 24 липня 2022 01:53
Скільки жінок служить у ЗСУ: відповідь заступника міністра оборони Фото: заступник Міністра оборони України Ганна Маляр (facebook.com/gannamaliar)
Автор: Константин Широкун

У Збройних силах України на сьогодні служить понад 38 тисяч жінок, з яких понад 5 тисяч зараз перебувають на передовій.

Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Крім 38 тисяч жінок-військовослужбовців, у нас ще є цивільні жінки, які працюють у Збройних силах України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад 5 тисяч жінок", – повідомила Маляр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за минулу добу українські бійці знищили ще 240 окупантів. Всього Росія вже втратила у війні більше 39 тисяч своїх військових.

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, українська армія взяла під свій контроль два населених пункти Херсонської області, один з них - частково. ЗСУ розмістилися так, що окупанти опинилися в оточенні.

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