Около 1000 россиян оказались в окружении в Херсонской области, - Арестович
Украинская армия взяла под свой контроль два населенных пункта Херсонской области, один из них - частично. ВСУ разместились так, что оккупанты оказались в окружении.
Об этом заявил советник главы ОП Украины Алексей Арестович, передает РБК-Украина.
"Говорю согласованно с военными. Мы взяли Ольгино частично и полностью Потемкино. Это населенные пункты справа и слева от Высокополья. Там по сути повторение Иловайска, но для России", - рассказал Арестович.
По его словам, там чуть более 1000 оккупантов с военной техникой. Они в окружении.
"Вчера была попытка прорыва оттуда, которую остановили нашим огнем. Они вернулись назад и находятся на 3/4 в окружении", - сказал советник главы ОП Украины.
Напомним, украинская армия ударила по скоплению российских войск и их техники в Херсонской области.
А 20 июля украинские защитники уничтожили полевой артиллерийский склад русских возле поселка Опытное в Херсонской области.