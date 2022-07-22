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Около 1000 россиян оказались в окружении в Херсонской области, - Арестович

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Украина, Пятница 22 июля 2022 22:35
Около 1000 россиян оказались в окружении в Херсонской области, - Арестович Фото: Алексей Арестович, советник главы ОП Украины (volynnews)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинская армия взяла под свой контроль два населенных пункта Херсонской области, один из них - частично. ВСУ разместились так, что оккупанты оказались в окружении.

Об этом заявил советник главы ОП Украины Алексей Арестович, передает РБК-Украина.

"Говорю согласованно с военными. Мы взяли Ольгино частично и полностью Потемкино. Это населенные пункты справа и слева от Высокополья. Там по сути повторение Иловайска, но для России", - рассказал Арестович.

По его словам, там чуть более 1000 оккупантов с военной техникой. Они в окружении.

"Вчера была попытка прорыва оттуда, которую остановили нашим огнем. Они вернулись назад и находятся на 3/4 в окружении", - сказал советник главы ОП Украины.

Напомним, украинская армия ударила по скоплению российских войск и их техники в Херсонской области.

А 20 июля украинские защитники уничтожили полевой артиллерийский склад русских возле поселка Опытное в Херсонской области.

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