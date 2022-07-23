Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага
Фото: Россия потеряла в Украине уже около 39 240 своих военных (Getty Images)
За минувшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 240 оккупантов. Всего Россия уже потеряла в войне больше 39 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 39240 (+240) человек ликвидировано,
- танков - 1708 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 3929 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 864 (+1) ед,
- РСЗО - 253 (+2) ед,
- средства ПВО - 113 (+0) ед,
- самолетов - 221 (+0) ед,
- вертолетов - 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 714 (+1),
- крылатые ракеты - 167 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2820 (+17) ед,
- специальная техника - 72 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили почти сотню оккупантов на юге за сутки.
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