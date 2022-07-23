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Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага

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Украина, Суббота 23 июля 2022 09:32
Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага Фото: Россия потеряла в Украине уже около 39 240 своих военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

За минувшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 240 оккупантов. Всего Россия уже потеряла в войне больше 39 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 39240 (+240) человек ликвидировано,
  • танков - 1708 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 3929 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 864 (+1) ед,
  • РСЗО - 253 (+2) ед,
  • средства ПВО - 113 (+0) ед,
  • самолетов - 221 (+0) ед,
  • вертолетов - 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 714 (+1),
  • крылатые ракеты - 167 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2820 (+17) ед,
  • специальная техника - 72 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили почти сотню оккупантов на юге за сутки.

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Генштаб ВСУ Война России против Украины
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Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага
Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага
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