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Сколько займет времени полное восстановление Мариуполя: ответ мэра

Фото: полное восстановление Мариуполя займет 7-10 лет (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Полное восстановление Мариуполя после российских бомбардировок займет около 7-10 лет. Процесс обойдется более в чем 14 млрд долларов.

Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета в Twitter.

По его словам, в результате обстрелов оккупантов уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов Мариуполя. Также разбомблены 40% частных домов.

"Большинство из них не подлежит реконструкции. Поэтому в планах - строительство новых объектов. Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры более чем в 14 млрд долларов для проживания там 220 тысяч человек. Окончательная цифра будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации", - заявил Бойченко.

Напомним, накануне в Лугано определили семь принципов процесса восстановления Украины.

Ранее Украина представила план восстановления страны, который рассчитан на 10 лет.

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