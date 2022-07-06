Скільки займе часу повне відновлення Маріуполя: відповідь мера

Повне відновлення Маріуполя після російських бомбардувань займе близько 7-10 років. Процес обійдеться більш в ніж 14 млрд доларів.
Про це заявив мер міста Вадим Бойченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради в Twitter.
За його словами, внаслідок обстрілів окупантів знищено або пошкоджено 1356 багатоповерхових будинків Маріуполя. Також розбомблені 40% приватних будинків.
"Більшість з них не підлягає реконструкції. Тому в планах - будівництво нових об'єктів. Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури більш ніж в 14 млрд доларів для проживання там 220 тисяч осіб. Остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації", - заявив Бойченко.
Нагадаємо, напередодні у Лугано визначили сім принципів процесу відновлення України.
Раніше Україна представила план відновлення країни, який розрахований на 10 років.
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