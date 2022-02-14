Сколько военных стянула Россия к украинской границе: ответ Залужного

"Мы увидели их максимальное количество, которое постоянно находится в движении. Они меняют места дислокации, перемещаются от временно оккупированной территории Автономной республики Крым и до Беларуси. Мы фиксируем их перемещение, но сказать, что прямо сейчас произошло их радикальное увеличение, я не могу", - отметил Залужный.

По его словам, речь идет о чуть более 120 тысяч российский военных на украинской границе.

"120 тысяч, которые были объединены в около 85-87 батальонных тактических групп, еще около 20 таких групп мы наблюдаем постоянно в движении в той зоне, о которой я говорил (от Крыма до Беларуси, - ред.)", - добавил Залужный.