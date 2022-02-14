Скільки військових стягнула Росія до українського кордону: відповідь Залужного

Російська Федерація стягнула до українського кордону близько 120 тисяч військових. І це постійна чисельність, говорити про різке нарощування в останні дні не доводиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в ефірі програми "Свобода слова".
"Ми побачили їх максимальну кількість, яка постійно знаходиться в русі. Вони змінюють місця дислокації, переміщуються від тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим аж до Білорусі. Ми фіксуємо їх переміщення, але сказати, що прямо зараз відбулося їх радикальне збільшення, я не можу", - зазначив Залужний.
За його словами, мова йде про трохи більше 120 тисяч російський військових на українському кордоні.
"120 тисяч, які були об'єднані в близько 85-87 батальйонних тактичних груп, ще близько 20 таких груп ми спостерігаємо постійно в русі в тій зоні, про яку я говорив (від Криму до Білорусі, - ред.)", - додав Залужний.
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Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський звернувся до українців на тлі загрози з боку Росії, РБК-Україна опублікувало повний текст заяви.
Зокрема, за його словами, проти України системно ведуть війну на всіх фронтах.