Зеленский о российской угрозе: с нами системно ведут войну на всех фронтах

Президент Владимир Зеленский в контексте угрозы вторжения России считает, что против Украины системно ведут войну на всех фронтах. Но, по его мнению, сегодня страна сильна как никогда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

По его словам, перед Украиной предстали серьезные внешние и внутренние вызовы, требующие от президента и граждан ответственности, уверенности и конкретных действий.

"Нас пугают великой войной и в который раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. С нами системно ведут войну на всех фронтах. На военном - увеличивают контингент вокруг границ. На дипломатическом фронте - пытаются лишить нас права самостоятельно определять внешнеполитический курс. На энергетическом - ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте - стремятся посеять панику среди граждан и инвесторов через средства массовой информации", - отметил Зеленский.

В то же время, по его мнению, Украина сегодня сильна как никогда.